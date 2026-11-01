1 Kasım 2026 döviz kurları | Dolar yükseldi, Euro düştü

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İstanbul
Döviz piyasasındaki hareketlilik devam ediyor. Yatırımcılar pazar günü piyasalardaki son durumu merak ediyor. Peki 1 dolar kaç TL? Euro ve Sterlin ne kadar? İşte 1 Kasım 2026 güncel döviz kurları...
1 DOLAR KAÇ TL?
Alış: 49,9256 TL
Satış: 49,9589 TL
EURO NE KADAR?
Alış: 55,7150 TL
Satış: 55,8121 TL
STERLİN NE KADAR?
Alış: 66,9473 TL
Satış: 67,0067 TL