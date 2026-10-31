Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında açılan ateşle yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün cenazesi Aydın'ın Çine ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

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HABERİN ÖZETİ Hakkari'de şehit olan Yusuf Sait Ünlü'ye son veda! Babasının sözleri can yaktı: Nikahı olacaktı, mahşere kaldı Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hudut geçişi olayına müdahale sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün cenazesi, memleketi Aydın'ın Çine ilçesinde toprağa verildi. Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü, Yüksekova'da hudut geçişine müdahale sırasında açılan ateşle yaralanıp kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı, acı haber anne Öznur ve baba Latif Ünlü'ye yetkililerce ulaştırıldı. Baba Latif Ünlü, oğlunun görevinde dördüncü senesi olduğunu, aralık ayında nikah, nisanda ise düğün yapmayı planladıklarını belirtti. Şehit Ünlü'nün cenazesi, hava yoluyla getirildiği Çine ilçesinde kılınan namazın ve helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Törene şehidin ailesi ve nişanlısı Pınar Öztürk'ün yanı sıra Aydın Valisi, milletvekilleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Altınova Mahallesi'ndeki şehidin baba ocağına ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Kaymakam Ali Erdoğan ve beraberindekiler, şehidin annesi Öznur ve babası Latif Ünlü'ye acı haberi ulaştırdı.

"ARALIKTA NİKAH YAPACAKTIK HEPSİ MAHŞERE KALDI"

Latif Ünlü, gazetecilere, oğlunu seve seve göreve gönderdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Allah mekanını cennet eylesin, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Bu sene dördüncü senesiydi. Son bir ayı kalmıştı, gün sayıyordu. Aralığın ilk haftasında burada olacaktı oğlum. Aralıktan sonra eğitim birliğine gidecekti. Tayinini istemişti. Aralıkta nikah yapacaktık, nisanda da düğün yapacaktık. Hepsi mahşere kaldı."

EBEDİYETE UĞURLANDI

Hava yoluyla Çine ilçesine getirilen Ünlü için mahalle meydanında cenaze namazı kılındı. Şehidin annesi Öznur Ünlü, tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Cenaze töreninde şehidin annesi ve nişanlısının güçlükle ayakta durduğu görüldü.

Babaevinden helallik alınmasının ardından Ünlü'nün cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Cenazeye, şehidin nişanlısı Pınar Öztürk, Aydın Valisi Osman Varol, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ve Ömer Özmen, YENİ Parti Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



