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Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 06:05
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 06:25

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı köprü ve yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da pazar günü düzenlenecek Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu nedeniyle trafikte düzenlemeye gidildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü ile birlikte bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 06:05
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 06:25

Dünyada kıtalar arasında koşulan tek maratonu olma özelliğini taşıyan 48. bugün gerçekleştiriliyor.

HABERİN ÖZETİ

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı köprü ve yollar trafiğe kapatıldı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Kıtalar arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyan Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu bugün gerçekleştirilirken organizasyon nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.
Maratona 143 ülkeden 45 bin 679 kişi kayıt yaptırdı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası girişinden başlayacak organizasyonda 42 kilometrelik ana yarış saat 09.00'da start alacak.
42 kilometre yarışı Sultanahmet Meydanı'nda, 15,5 kilometrelik mücadele Yenikapı'da, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ise Dolmabahçe'de sona erecek.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00’ten itibaren iki yönde trafiğe kapatıldı ve saat 15.00’e kadar kapalı kalması planlanıyor.
Saat 06.00’dan itibaren Avrasya Tüneli, Galata Köprüsü ve bağlantılı birçok cadde trafik akışına kapatılarak sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.

ANADOLU YAKASI'NDA BAŞLAYIP DOLMABAHÇE'DE BİTECEK

143 ülkeden 45 bin 679 kişinin kayıt yaptırdığı maraton, 'nün Anadolu Yakası girişinden başlayacak. Organizasyonda ilk olarak saat 08.45'te tekerlekli sandalye yarışının startı verilecek. Maratonun 42 kilometrelik ana yarışı ise saat 09.00'da başlayacak.

Üç grup halindeki 15,5 kilometre yarışı, saat 09.19, 09.38 ve 10.05'te başlayacak. Kurumsal koşunun ilk startı saat 10.32'de, halk koşusunun başlangıcı ise saat 12.14'te yapılacak.

42 kilometre yarışı Sultanahmet Meydanı'nda, 15,5 kilometrelik mücadele Yenikapı'da, Kurumsal Koşu ve Halk Koşusu ise Dolmabahçe'de son bulacak.

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı köprü ve yollar trafiğe kapatıldı

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, 1 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan İstanbul Maratonu sebebiyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İETT’nin duyurusuna göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00’dan itibaren iki yönde de trafiğe kapatıldı. Köprünün saat 15.00’e kadar kapalı kalması planlanıyor.

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı köprü ve yollar trafiğe kapatıldı

Köprüyle birlikte Zincirlikuyu, Uzunçayır, Ünalan, Altunizade ve Beylerbeyi çevresindeki bağlantı yollarında da trafik akışı durdurulacak. Emniyet, sürücüleri alternatif olarak Büyükdere, Balmumcu, Levent, Sarıyer, Çamlıca Bağlantı Yolu, Ünalan ve Ataşehir yönlerine yönlendirildi.

AVRASYA KÖPRÜSÜ VE GALATA KÖPRÜSÜ DE KAPALI

Saat 06.00’dan itibaren ve ile eş zamanlı olarak Ragıp Gümüşpala, Reşadiye, Kennedy ve Rauf Orbay caddelerinde de trafik akışı durdurulacak.

Tarihi yarımada çevresinde ise Havuzlu Kavşak Alt Geçidi, Ankara, Alemdar, Divanyolu, Ahırkapı, Genç Osman, Gazi Mustafa Kemalpaşa ve Namık Kemal caddeleri ile Aksakal Sokak ulaşıma kapandı.

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı köprü ve yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün paylaştığı trafiğe kapatılacak başlıca yollar şöyle:

Üsküdar, Altunizade ve Beylerbeyi çevresindeki köprü bağlantı yolları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları, Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü, Barbaros Bulvarı’nın belirlenen bölümleri, Dolmabahçe, Meclis-i Mebusan, Çırağan, Tersane, Kemeraltı ve Necatibey caddeleri, Kennedy, Rauf Orbay, Ragıp Gümüşpala ve Reşadiye caddeleri, Beşiktaş, Kabataş, Fındıklı, Tophane, Karaköy ve Sultanahmet çevresindeki bazı yollar olarak belirtildi.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Kapalı güzergahları kullanmak isteyen sürücüler, bulundukları güzergaha göre Sarıyer, Zincirlikuyu, Balmumcu, Palangalar Caddesi, Taksim, Maçka, Tarlabaşı Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Akyol Sokağı içerisine, Defterdar Yokuşu, Divan Kavşağı, Asker Ocağı Caddesi, Okçu Musa Caddesi ve Kuruçeşme'ye yönlendiriliyor.

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı köprü ve yollar trafiğe kapatıldı

METROBÜS SEFERLERİNE DÜZENLEME

İstanbul Maratonu nedeniyle bazı toplu ulaşım seferlerinde de düzenlemeye gidildi. İETT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, maraton nedeniyle metrobüs hatlarında sefer düzenlemesi yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Metrobüs araçlarımız maraton boyunca Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında hizmet veremeyecektir. Anadolu Yakası'na ulaşım sağlamak isteyen yolcularımız, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan İETT otobüs hatlarımızdan ve raylı sistemlerden yararlanabilirler." ifadesi kullanıldı.

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı köprü ve yollar trafiğe kapatıldı

TRAMVAY HATTI BAĞCILAR'DAN BEYAZIT'A KADAR

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada da maraton dolayısıyla 1 Kasım Pazar günü T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinde bazı değişikliklere gidildiği belirtilerek, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz 06.00-07.00 saatlerinde normal işletme düzeninde, 07.00-17.00 saatlerinde Bağcılar-Beyazıt istasyonları arasında yapılacaktır." bilgisi verildi.

İstanbullular dikkat! Pazar günü bazı köprü ve yollar trafiğe kapatıldı

KOŞUYA KATILANLARA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ

Maratona katılacak sporcuların göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek 06.00-17.00 saatlerinde tüm hatları ücretsiz kullanabileceği kaydedildi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL

Şehir Hatları'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da maraton sebebiyle Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş ve Kabataş-Adalar hattındaki bazı vapur seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.

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#türkiye iş bankası
#15 Temmuz Şehitler Köprüsü
#avrasya tüneli
#galata köprüsü
#istanbul maratonu
#Gündem
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