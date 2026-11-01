1 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında sert düşüş: Fiyatlar çakıldı

Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından değer kaybeden altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. Büyük kayıp yaşayan yatırımcılar, altın piyasasındaki son durumu merak ediyor.

Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 1 Kasım 2026 altın fiyatları...