1 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında sert düşüş: Fiyatlar çakıldı

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İstanbul
Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının ardından değer kaybeden altın fiyatları haftayı düşüşle kapattı. Büyük kayıp yaşayan yatırımcılar, altın piyasasındaki son durumu merak ediyor.
Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın ve ons altın ne kadar? İşte 1 Kasım 2026 altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 3.874,69 dolar
Satış: 3.875,20 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 5.683 TL
Satış: 5.728 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 40.547,00 TL
Satış: 40.823 TL
TAM ALTIN
Alış: 39.920,09 TL
Satış: 40.717,57 TL
YARIM ALTIN
Alış: 20.336 TL
Satış: 20.493 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 10.156,00 TL
Satış: 10.250 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.222,08 TL
Satış: 6.222,90 TL