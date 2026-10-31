Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan ve Ankara istikametinde ilerleyen Ç.A. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden tır arkadan çarptı.

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HABERİN ÖZETİ Cenazeye giden ailenin aracına Bolu Dağı Tüneli'nde tır çarpıp kaçtı: 4 yaralı Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde bir tırın arkadan çarptığı otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı. İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye giden Ç.A. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden bir tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobildeki sürücü Ç.A. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazaya neden olan tır sürücüsü olay yerinden durmayarak kaçtı ve jandarma yakalanması için çalışma başlattı. Kaza nedeniyle tünel geçişinde bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü. Olay anı, başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, takla atarak ters döndü. Kazaya neden olan tırın sürücüsü ise durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Jandarma ekipleri kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

ARAÇ İÇİ KAMERASI KAYDETTİ

Kazaya ilişkin araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın şerit değiştirdiği sırada otomobilin arka kısmına çarptığı, çarpmanın ardından ise durmadan yoluna devam ettiği görüldü.