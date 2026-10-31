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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 23:58

Cenazeye giden ailenin aracına Bolu Dağı Tüneli'nde tır çarpıp kaçtı: 4 yaralı

İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin içinde bulunduğu otomobile Bolu Dağı Tüneli'nde tır çarptı. Kazada otomobil ters dönerken tır sürücüsü kaçtı. Kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kaçan tır sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 23:58

'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gitmek üzere yola çıkan ve Ankara istikametinde ilerleyen Ç.A. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden arkadan çarptı. 

HABERİN ÖZETİ

Cenazeye giden ailenin aracına Bolu Dağı Tüneli'nde tır çarpıp kaçtı: 4 yaralı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli geçişinde bir tırın arkadan çarptığı otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye giden Ç.A. idaresindeki 59 AG 946 plakalı otomobile, aynı yönde seyreden bir tır arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobildeki sürücü Ç.A. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Kazaya neden olan tır sürücüsü olay yerinden durmayarak kaçtı ve jandarma yakalanması için çalışma başlattı.
Kaza nedeniyle tünel geçişinde bir süre kontrollü sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.
Olay anı, başka bir otomobilin araç içi kamerası tarafından kaydedildi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Cenazeye giden ailenin aracına Bolu Dağı Tüneli'nde tır çarpıp kaçtı: 4 yaralı

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ, TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan , takla atarak ters döndü. Kazaya neden olan tırın sürücüsü ise durmayarak olay yerinden uzaklaştı. Kazada otomobil sürücüsü Ç.A. ile araçta bulunan 3 yolcu yaralandı. 

Cenazeye giden ailenin aracına Bolu Dağı Tüneli'nde tır çarpıp kaçtı: 4 yaralı

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

Cenazeye giden ailenin aracına Bolu Dağı Tüneli'nde tır çarpıp kaçtı: 4 yaralı

nedeniyle tünel geçişinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobilin kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Jandarma ekipleri kaçan tır sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

ARAÇ İÇİ KAMERASI KAYDETTİ

Kazaya ilişkin araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Başka bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, tırın şerit değiştirdiği sırada otomobilin arka kısmına çarptığı, çarpmanın ardından ise durmadan yoluna devam ettiği görüldü.

 

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#kaza
#Otomobil
#anadolu otoyolu
#tır
#bolu dağı tüneli
#3. Sayfa
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