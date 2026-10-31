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Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 23:26

Kendisini darbeden veliyi ayağından vurmuştu: Bekçi hakkında karar

İstanbul Avcılar'da okul önündeki trafik tartışmasına müdahale ederken kendini darbeden veliyi ayağından vuran bekçi G.Ö hakkında tutuklama kararı çıktı. Veli M.S hakkında ise ev hapsi kararı çıkarıldı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:54
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 23:26

'da okul önünde çıkan trafik tartışmasında gerginlik dolu anlar yaşanmıştı. Kendisini darbeden veliyi ayağından vurarak etkisiz hale getiren bekçi hakkında tutuklama kararı çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Kendisini darbeden veliyi ayağından vurmuştu: Bekçi hakkında karar

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Avcılar'da bir ilkokul önünde veliler arasındaki trafik tartışmasına müdahale eden ve darbedilen bekçi G.Ö.'nün, kendisini darbeden veli M.S.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirmesiyle ilgili soruşturma sonucunda bekçi tutuklandı.
Ambarlı Mahallesi'nde bir ilkokul önünde veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışmaya çarşı mahalle bekçisi G.Ö. müdahale etti.
Tartışmanın taraflarından veli M.S., bekçi G.Ö.'yü darbetmesi üzerine bekçi şahsı ayağından vurdu.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan M.S. tedavi altına alındı.
M.S.'nin 7 suç kaydının bulunduğu bildirildi.
Sulh ceza hakimliği, bekçi G.Ö.'nün tutuklanmasına, veli M.S. hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ambarlı Mahallesi'nde veliler arasında trafik nedeniyle çıkan tartışmaya müdahale eden bekçi G.Ö'yü darbeden veli M.S'nin ayağından vurulmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesine sevk edilen G.Ö. ile M.S'nin savcılıkça ifadeleri alındı.

Sulh ceza hakimliği, bekçi G.Ö'nün tutuklanmasına, veli M.S. hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Kendisini darbeden veliyi ayağından vurmuştu: Bekçi hakkında karar

İLKOKUL ÖNÜNDE VELİLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Dün İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 09.15 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir ilkokulun önünde veliler arasında trafik nedeniyle tartışma çıktığı belirtilmişti.

Okul önünde görevli bulunan çarşı mahalle bekçisi G.Ö'nün tartışmaya müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, "Tartışmanın tarafı olan velilerden M.S. (35), çarşı mahalle bekçisi G.Ö'nün müdahalesinin ardından saldırgan tavırlar göstererek G.Ö'yü darbetmiştir. Çarşı mahalle bekçisi G.Ö, saldırı sonrasında biber gazıyla şahsı etkisiz hale getirmeye çalışmıştır. Biber gazıyla müdahalenin ardından saldırı dozunu daha da artıran M.S, çarşı mahalle bekçisi tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilmiştir. Hayati tehlikesi bulunmayan M.S, bölgede bulunan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamada, M.S'nin 7 suç kaydının bulunduğu bildirilmişti.

Polis ekipleri, okulun bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alarak inceleme yapmıştı.

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ETİKETLER
#avcılar
#Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı
#M.ş.
#Gö
#Ambarlı Mahallesi
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