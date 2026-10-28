Akran zorbalığında çarpıcı tablo! Veliler uyuyor: Her 10 kişiden 9’u habersiz

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İstanbul
Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) tarafından hazırlanan “Güvenli Okul ve Akran Zorbalığı” araştırması, okullarda sözel ve ilişkisel zorbalığın yaygın olduğunu ortaya koydu. Türkiye genelinde 7 bin 793 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 63,4’ü başka bir öğrenciye zorbalık yapıldığına tanık oldu.
Hakaret, alay etme ve aşağılayıcı lakaplar takma gibi sözel zorbalıkların öne çıktığı belirlenen araştırmada, öğrencilerin yüzde 18,1’i ayda bir veya iki kez, yüzde 10,5’i haftada bir veya iki kez, yüzde 10,2’si ise hemen her gün bu tür davranışlara maruz kaldığını aktardı.
Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 7,2’si son 6 ayda dijital ortamlarda hedef alındığını belirtirken velilerin yüzde 88’i çocuklarının siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmediğini ifade etti.
Ekran süresiyle siber zorbalık arasında da ilişki tespit edildi. Günde 4 saatten fazla ekran başında kalan öğrencilerde siber zorbalığa maruz kalma oranı yüzde 14,9’a yükseldi. Raporda ailelerin dijital riskler konusunda bilinçlendirilmesi, öğrencilere çevrim içi saygı, dijital mahremiyet ve güvenli sosyal medya kullanımı eğitimi verilmesi önerildi.