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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:31

Akran zorbalığında çarpıcı tablo! Veliler uyuyor: Her 10 kişiden 9’u habersiz

Akran zorbalığıyla ilgili çok çarpıcı bir tablo kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 63,4’ü akran zorbalığına tanık oldu. Siber zorbalığa maruz kalan çocukların durumundan velilerin yüzde 88’inin habersiz olduğu aktarıldı.

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Editor
 Baran Aksoy
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Akran zorbalığında çarpıcı tablo! Veliler uyuyor: Her 10 kişiden 9’u habersiz
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 10:31

Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) tarafından hazırlanan “Güvenli Okul ve Akran Zorbalığı” araştırması, okullarda sözel ve ilişkisel zorbalığın yaygın olduğunu ortaya koydu. genelinde 7 bin 793 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 63,4’ü başka bir öğrenciye zorbalık yapıldığına tanık oldu.

HABERİN ÖZETİ

Akran zorbalığında çarpıcı tablo! Veliler uyuyor: Her 10 kişiden 9’u habersiz

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Eğitim-Bir-Sen'in araştırması, okullarda sözel ve ilişkisel zorbalığın yaygın olduğunu ve ailelerin çoğunun siber zorbalık konusunda bilgisiz olduğunu ortaya koydu.
Araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 63,4'ü başka bir öğrenciye zorbalık yapıldığına tanık oldu.
Sözel zorbalık türleri arasında hakaret, alay etme ve aşağılayıcı lakaplar takma öne çıkıyor.
Öğrencilerin yüzde 88'i, velilerin çocuklarının siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmediğini belirtti.
Günde 4 saatten fazla ekran başında kalan öğrencilerde siber zorbalığa maruz kalma oranı yüzde 14,9'a yükseldi.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.

HAKARET, ALAY ETME, AŞAĞILAYICI LAKAPLAR

Hakaret, alay etme ve aşağılayıcı lakaplar takma gibi sözel zorbalıkların öne çıktığı belirlenen araştırmada, öğrencilerin yüzde 18,1’i ayda bir veya iki kez, yüzde 10,5’i haftada bir veya iki kez, yüzde 10,2’si ise hemen her gün bu tür davranışlara maruz kaldığını aktardı.

Akran zorbalığında çarpıcı tablo! Veliler uyuyor: Her 10 kişiden 9’u habersiz

AİLELERİN ÇOĞU BUNDAN HABERSİZ

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 7,2’si son 6 ayda dijital ortamlarda hedef alındığını belirtirken velilerin yüzde 88’i çocuklarının siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmediğini ifade etti.

Ekran süresiyle siber zorbalık arasında da ilişki tespit edildi. Günde 4 saatten fazla ekran başında kalan öğrencilerde siber zorbalığa maruz kalma oranı yüzde 14,9’a yükseldi. Raporda ailelerin dijital riskler konusunda bilinçlendirilmesi, öğrencilere çevrim içi saygı, dijital mahremiyet ve güvenli sosyal medya kullanımı eğitimi verilmesi önerildi.

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ETİKETLER
#siber zorbalık
#Türkiye
#Eğitim Bir Sen
#Ebsam
#Güvenli Okul Ve Akran Zorbalığı
#Gündem
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