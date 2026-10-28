Eğitim-Bir-Sen Stratejik Araştırmalar Merkezi (EBSAM) tarafından hazırlanan “Güvenli Okul ve Akran Zorbalığı” araştırması, okullarda sözel ve ilişkisel zorbalığın yaygın olduğunu ortaya koydu. Türkiye genelinde 7 bin 793 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 63,4’ü başka bir öğrenciye zorbalık yapıldığına tanık oldu.

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HABERİN ÖZETİ Akran zorbalığında çarpıcı tablo! Veliler uyuyor: Her 10 kişiden 9’u habersiz Eğitim-Bir-Sen'in araştırması, okullarda sözel ve ilişkisel zorbalığın yaygın olduğunu ve ailelerin çoğunun siber zorbalık konusunda bilgisiz olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre öğrencilerin yüzde 63,4'ü başka bir öğrenciye zorbalık yapıldığına tanık oldu. Sözel zorbalık türleri arasında hakaret, alay etme ve aşağılayıcı lakaplar takma öne çıkıyor. Öğrencilerin yüzde 88'i, velilerin çocuklarının siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmediğini belirtti. Günde 4 saatten fazla ekran başında kalan öğrencilerde siber zorbalığa maruz kalma oranı yüzde 14,9'a yükseldi.

HAKARET, ALAY ETME, AŞAĞILAYICI LAKAPLAR

Hakaret, alay etme ve aşağılayıcı lakaplar takma gibi sözel zorbalıkların öne çıktığı belirlenen araştırmada, öğrencilerin yüzde 18,1’i ayda bir veya iki kez, yüzde 10,5’i haftada bir veya iki kez, yüzde 10,2’si ise hemen her gün bu tür davranışlara maruz kaldığını aktardı.

AİLELERİN ÇOĞU BUNDAN HABERSİZ

Araştırmaya katılan öğrencilerin yüzde 7,2’si son 6 ayda dijital ortamlarda hedef alındığını belirtirken velilerin yüzde 88’i çocuklarının siber zorbalığa maruz kalıp kalmadığını bilmediğini ifade etti.

Ekran süresiyle siber zorbalık arasında da ilişki tespit edildi. Günde 4 saatten fazla ekran başında kalan öğrencilerde siber zorbalığa maruz kalma oranı yüzde 14,9’a yükseldi. Raporda ailelerin dijital riskler konusunda bilinçlendirilmesi, öğrencilere çevrim içi saygı, dijital mahremiyet ve güvenli sosyal medya kullanımı eğitimi verilmesi önerildi.