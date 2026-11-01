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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 05:19
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 05:33

Binance rekor soygunda çalınan paraların yüzde 90'ını karşıladı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, önceki gün siber saldırı sonucu yaşanan 6,3 milyar dolarlık soyguna ilişkin son durumu açıkladı. Şirket, kayıpların yüzde 90'ının karşılandığını bildirdi.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Binance rekor soygunda çalınan paraların yüzde 90'ını karşıladı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 05:19
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 05:33

Tarihin en büyük kripto para soygununun hedefi olan kripto para borsası Binance, cuma günü yaşanan siber saldırıdan etkilenen dijital varlıkların büyük bölümünü karşıladı.

HABERİN ÖZETİ

Binance rekor soygunda çalınan paraların yüzde 90'ını karşıladı

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
Siber saldırıya uğrayan kripto para borsası Binance, etkilenen kullanıcı zararlarını karşılamak için 6,34 milyar doların üzerinde fon ayırarak çalınan tutarın yüzde 90'ını karşıladığını açıkladı.
BTC, ETH, USDT, BNB, SOL, USDC, XRP, USD1, RLUSD ve ZEC varlıklarının tamamı karşılanırken, kalan yüzde 10'luk kısım likiditesi daha düşük tokenlardan oluşuyor.
Çalınan fonların mali yükünü kullanıcıların değil şirketin üstleneceği ve karşılama oranı yüzde 100 olana kadar satın alımların süreceği belirtildi.
Kullanıcıların para çekme işlemlerinin 1 Kasım Pazar günü yeniden açılması planlanıyor.
Kullanıcıların varlıklarının en az 1:1 oranında karşılandığını doğrulayabilmesi için yeni rezerv kanıtı görüntüsü yayımlandı.
Yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğu ve yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

ÇALINAN TUTARIN YÜZDE 90'I KARŞILANDI

tarafından yapılan açıklamada, saldırıdan etkilenen kullanıcıların zararlarının karşılanması için şirket kaynaklarından 6,34 milyar doların üzerinde fon ayrıldığı hatırlatıldı. Daha önce etkilenen tutarın yaklaşık yüzde 80'lik kısmının karşılandığı anımsatılan açıklamada, "Karşılanan tutar artık yüzde 90'a ulaştı." ifadesi kullanıldı.

(BTC), (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USD Coin (USDC), XRP, USD1, RLUSD ve Zcash (ZEC) varlıklarının tamamının karşılandığı belirtilen açıklamada, henüz karşılanmamış yüzde 10'luk bölümün söz konusu 10 varlığın dışında kalan, likiditesi daha düşük tokenlardan oluştuğu aktarıldı.

Binance rekor soygunda çalınan paraların yüzde 90'ını karşıladı

"YÜKÜ YATIRIMCILAR DEĞİL ŞİRKET ÜSTLENECEK"

Tüm tokenlarda karşılama oranı yüzde 100'e ulaşana kadar piyasa ve OTC kanalları aracılığıyla satın alma işlemlerine devam edileceği bildirilen açıklamada, "Çalınan fonların mali yükünü kullanıcılarımız değil, Binance üstlenecek." ifadesine yer verildi.

Binance rekor soygunda çalınan paraların yüzde 90'ını karşıladı

PARA ÇEKME İŞLEMLERİ YENİDEN BAŞLIYOR

Açıklamada, bir sonraki önceliğin kullanıcıların para çekme işlemlerini yeniden başlatmak olduğu vurgulanarak, para çekme hizmetlerini daha önce duyurulan takvim doğrultusunda 1 Kasım Pazar günü yeniden açma planının sürdüğü kaydedildi.

Öte yandan açıklamada, yeni rezerv kanıtı görüntüsünün yayımlandığı ve kullanıcıların sıfır bilgi kanıtının oluşturulmasının ardından varlıklarının en az 1:1 oranında karşılandığını bağımsız olarak doğrulayabileceği ifade edildi.

Binance, perşembe günü olası bir güvenlik sorununa ilişkin bildirimleri araştırdığını, kullanıcı fonlarının güvende olduğunu açıklamıştı. Şirketten dün yapılan açıklamada, yaşanan güvenlik ihlalinin tahmini boyutunun 6,3 milyar dolar olduğu, yaklaşık 3 milyar dolarlık varlığın dondurulduğu bildirilmişti.

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ETİKETLER
#Siber Saldırı
#bitcoin
#ethereum
#binance
#Tether
#Ekonomi
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