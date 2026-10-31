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Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:30

Karadeniz'de yeni anlaşma arayışı: Türkiye'nin teklifi ABD'nin masasında

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Karadeniz'de tahıl sevkiyatını güvence altına alacak kısmi ateşkes için Türkiye'nin önerilerini incelediklerini açıkladı.

Avatar
Editor
 Banu İriç
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Karadeniz'de yeni anlaşma arayışı: Türkiye'nin teklifi ABD'nin masasında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:17
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:30

, uluslararası toplumun 'de tahıl sevkiyatına ilişkin kısmi bir ateşkes sağlanmasına yönelik ilgisinin arttığını belirterek, 'nin bu yöndeki teklifini değerlendirdiklerini söyledi.

HABERİN ÖZETİ

Karadeniz'de yeni anlaşma arayışı: Türkiye'nin teklifi ABD'nin masasında

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, uluslararası toplumun Karadeniz'de tahıl sevkiyatı için kısmi bir ateşkes sağlanmasına yönelik ilgisinin arttığını ve Türkiye'nin bu yöndeki teklifini değerlendirdiklerini belirtti.
ABD, Türkiye'nin Karadeniz'de tahıl sevkiyatına ilişkin kısmi bir ateşkes önerisini değerlendiriyor.
Rubio, Afrika kıtasını etkileyen tahıl ihtiyacının aciliyetine ve konunun enerji boyutuna dikkat çekti.
ABD, Rusya ve Ukrayna ile çatışmaların sona erdirilmesi için görüşmelerini sürdürüyor.
Rubio, Rusya ile iletişim kanallarının bulunmasının önemini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı, Rusya'nın nükleer silah kapasitesinin hatırlanması gerektiğini belirtti.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Rubio, Atlanta G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

Karadeniz üzerinden dünyanın tahıl ihtiyacının karşılanmasına yönelik ilginin yeniden canlandığını ifade eden Rubio, "Kaldı ki bu yeni bir konu da değil; örneğin Türkiye, geçmişte bu yönde istikrarlı bir çaba göstermiş ve hatta bir dönem bir anlaşmaya da varılmıştı ancak bu anlaşma daha sonra bozuldu." dedi.

Yeni bir anlaşma ihtimaline ilişkin tahminde bulunmak istemediğini kaydeden Rubio, özellikle Afrika kıtasını etkileyen bu durumun aciliyetine dikkati çekerek konunun "enerji boyutunun da unutulmaması gerektiğini" vurguladı.

Karadeniz'de yeni anlaşma arayışı: Türkiye'nin teklifi ABD'nin masasında

"TÜRKİYE'NİN ÖNERİLERİNİ İNCELİYORUZ"

Farklı ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Rubio, "Türkiye tarafından bir veya iki hafta önce bize iletilen önerileri inceliyoruz ve bu yöndeki çalışmaları değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunu başarmayı arzu ediyoruz; savaşın tamamını sona erdirmese de en azından savaşın kendine has bir boyutunu çözüme kavuşturabilir." ifadelerini kullandı.

Tahıl sevkiyatını güvence altına alacak kısmi bir ateşkesin "elbette gerçekleşmesini istediklerini" belirten Rubio, bunun ne zaman gerçekleşebileceğine ilişkin ihtiyatlı konuşarak "tahmini bir süre veremeyeceğini" ifade etti.

RUSYA VE UKRAYNA ARASINDA ATEŞKES ARAYIŞI SÜRÜYOR

Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirterek çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi için her iki ülkeyle de görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

Bu konuda, "Diğer her şeyi bir kenara bırakırsak, gelecekte yaşanabilecek bir tırmanma tehlikesi göz önüne alındığında, ABD ile Rusya arasında bir düzeyde iletişim kanallarının bulunması her zaman önem taşır." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ile yapılan görüşmelere ilişkin soruyu yanıtlayan Rubio, "Ukraynalılarla sık sık görüşüyoruz, hatta onlarla, Rus tarafıyla konuştuğumuzdan daha fazla ya da en az onun kadar iletişim halindeyiz. Ancak Rus tarafıyla da konuşabilmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rubio, Rusya'nın nükleer silah kapasitesine dikkati çekerek, "Rusya'nın elinde çok sayıda nükleer silah bulunduğu gerçeği de var. Belki insanlar bunu unutmuştur; ancak biz hatırlatmak isteriz ki her ne olursa olsun bu durum önemlidir." diye konuştu.

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ETİKETLER
#Türkiye
#karadeniz
#abd dışişleri bakanı
#tahıl sevkiyatı
#Marco Rubio
#Dünya
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