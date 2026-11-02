İzmir'in Bayraklı ilçesinde temel kazısı yapılan inşaat alanında toprak kayması yaşandı.Alpaslan Mahallesi 1620/5 Sokak'taki olayda mahalle sakinleri deprem oldu sandı.

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HABERİN ÖZETİ İzmir'de deprem oldu sandılar! Önce sesler geldi, sonra evlerinin altı boşaldı: 3 bina tahliye edildi İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir inşaat alanındaki temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması sonucu Alpaslan Mahallesi'nde 1620/5 Sokak'ta bulunan 2'şer katlı 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, mahalle sakinleri deprem olduğunu zannetti. Boşaltılan binaların sakinlerinden Mehmet Nuri Hasanoğlu, binanın temelinden ses geldiğini ve altının boşaldığını belirtti. Yağmur nedeniyle meydana gelmiş olabileceği düşünülen olayda, talep edenler misafirhaneye yerleştirilecek.

3 BİNA BOŞALTILDI

İhbar üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Can kaybının yaşanmadığı olayda polis çevrede güvenlik önlemi alırken, kazı alanının üst tarafında kalan 2'şer katlı 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Binaların sakinlerinden Mehmet Nuri Hasanoğlu, gün içinde binanın temelinden ses geldiğini belirterek "Yatakta uzanırken çok büyük bir gürültü duydum. Deprem olduğunu düşündüm. Dışarıya çıktığımda insanların toplandığını gördüm." dedi.

Hasanoğlu, oturduğu binanın altının boşaldığını gördüğünü aktararak, olayın yağmur nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Mukaddes Duman ise risk nedeniyle evinden çıkmak durumunda kaldığını belirterek, sabah çocuğunun okula gideceğini, eşyalarının evde kaldığını ve mağduriyetinin bir an önce giderilmesini istediğini söyledi.

Talep edenlerin misafirhaneye yerleştirilmesi için işlemler başlatıldı.