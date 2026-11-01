Duvarlar çatladı, fayanslar döküldü: 4 katlı bina tahliye edildi

Afyonkarahisar'da bir ekmek fırınının duvarlarındaki fayansların düşmesi nedeniyle 4 katlı bina geçici olarak tahliye edildi.

Marulcu Mahallesi Hacıfellahi Caddesi'ndeki Yakup Apartmanı'nın bazı sakinleri, binanın kolonlarının çatırdadığı ve evlerinden yıkılacakmış gibi sesler geldiği gerekçesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

Bunun üzerine bölgeye sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekipleri, binada yaptıkları ilk incelemede birinci kattaki ekmek fırınının duvarında bulunan fayansların bir kısmının düştüğünü belirledi.

Apartman sakinleri geçici olarak dışarı çıkarıldı, binanın etrafına güvenlik şeridi çekildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü teknik ekiplerinin binada yapacağı detaylı inceleme sonucunda apartman sakinlerinin yeniden yapıya girip giremeyeceğine karar verileceği bildirildi.

MAHALLE MUHTARI: FIRINDAKİ FAYANSLAR DÖKÜLDÜ

Mahalle muhtarı Nurettin Bakırtepe, olayın fırında fayansların düşmesi ile yaşandığını belirterek, bina sakinlerinin korku ve panikle binayı boşalttıklarını ifade etti.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Nurettin Bakırtepe, binada bulunan fırındaki 10-15 fayansın düştüğünü söyledi. Apartman sakinlerinin paniğe kapılıp dışarı çıktığını belirten Bakırtepe, "Binada 20-25 kişi yaşıyor. Gezilen katlarda çatlak gibi bir şey görülmedi." dedi.