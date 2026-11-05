Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bir sosyal medya fenomeninin giydiği çorapları satışa çıkararak, elde edilen gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağı yönündeki paylaşım hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

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HABERİN ÖZETİ Fenomen ismin kullanılmış çorap bağışına tepki yağdı! Bakanlıktan suç duyurusu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya fenomeninin giydiği çorapları satışa çıkarıp gelirlerini devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağı yönündeki paylaşımı hakkında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama suçu kapsamında suç duyurusunda bulundu. Sosyal medya fenomeni E.D.'nin, bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkararak elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklaması üzerine Bakanlık açıklama yapma gereği görmüştür. Devlet koruması altındaki çocukların kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığın sosyal medya hesaplarının etiketlenmesiyle gösteri şeklinde sunulması kabul edilemez bulunmuştur. Bakanlık, söz konusu paylaşımın 5237 sayılı Kanun'un 301/1. maddesinde düzenlenen ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunmuş; ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesini talep etmiştir. Şahsın paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakfın Bakanlık bünyesinde yer alan bir kuruluş olmadığı, ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşu olduğu belirtilmiştir. Bakanlık, bu vakfa yapılan bir bağışın Bakanlığa veya çocuklara yapılmış bağış olarak sunulmasının kamuoyunda yanlış algı oluşturduğu görüşündedir. Bakanlık, çocukları kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden ve devletin hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı hukuki ve idari tedbirleri almaya devam edeceğini belirtmiştir.

GİYDİĞİ ÇORAPLARI SATIŞA ÇIKARIP BAĞIŞ YAPACAĞINI SÖYLEDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medya fenomeni E.D.'nin, bir futbol müsabakasında giydiği çorapları satışa çıkaracağını ve buradan elde edeceği gelirleri devlet koruması altındaki çocuklara bağışlayacağını açıklaması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Devlet koruması altındaki çocuklarımızın kullanılmış çorapların satışından elde edilecek gelirle ilişkilendirilmesi ve bu sürecin Bakanlığımızın resmi sosyal medya hesaplarının etiketlenmesi yoluyla bir gösteri şeklinde sunulması hiçbir suretle kabul edilemez. Bakanlığımızca, söz konusu sosyal medya paylaşımının 5237 sayılı Kanun'un 301/1. maddesinde düzenlenen ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni alenen aşağılama' suçu kapsamında değerlendirilmesi talebiyle suç duyurusunda bulunulmuş; ayrıca içeriğin çıkarılması ve engellenmesi talep edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Şahsın paylaştığı dekonttaki vakfın bakanlık bünyesinde yer almadığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca söz konusu kişinin paylaştığı dekontta alıcı olarak belirtilen vakıf, Bakanlığımız bünyesinde yer alan bir kuruluş olmayıp ayrı bir tüzel kişiliğe sahip sivil toplum kuruluşudur. Bu vakfa yapılan bir bağışın, Bakanlığımıza veya Bakanlığımızın bakım ve koruması altındaki çocuklara yapılmış bir bağış olarak sunulması kamuoyunda yanlış bir algı oluşturmaktadır. Bakanlığımız, çocuklarımızı kişisel imaj ve algı çalışmalarına alet eden, devletimizin bakım ve koruma hizmetlerini itibarsızlaştırmaya yönelik her türlü girişime karşı gerekli hukuki ve idari tedbirleri kararlılıkla almayı sürdürecektir" denildi.