Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan girişimci kadınlara nakit desteği nasıl yapılır? İşte kadınlara yönelik destek ödemeleri ve miktarları 2026

Kadın girişimciler, iş fikirlerine ve işletmelerinin özelliklerine göre farklı destek programlarına başvurabiliyor. KOSGEB kapsamında kuruluş desteği ile kadın girişimcilere sağlanan ilave tutarlar öne çıkarken, uygun projelerde iş geliştirme desteğinin üst limiti 1 milyon 650 bin TL'ye ulaşabiliyor. Ancak bu tutar herkese koşulsuz verilen bir ödeme değil. Başvuru şartları, destek kapsamı ve geri ödeme durumu, tercih edilen programa göre değişiyor.

KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİN DESTEKLER NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kadın girişimcilere yönelik bilgilendirme platformu, iş kurmak veya mevcut işletmesini geliştirmek isteyen kadınlara farklı destek seçenekleri hakkında bilgi sunuyor.

Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara platformu üzerinden kamu kurumlarının, bankaların ve çeşitli kuruluşların sunduğu programlar incelenebiliyor. Kadınlar, bu kaynaklardan yararlanarak iş fikirlerine uygun finansman, eğitim, pazarlama ve dijital ticaret olanaklarını araştırabiliyor.

Burada önemli olan, platformda yer alan bütün desteklerin doğrudan Bakanlık tarafından nakit olarak ödenmediğini bilmek. Başvurular, desteği sunan kurumun belirlediği koşullara göre değerlendiriliyor.

KOSGEB KADIN GİRİŞİMCİLERE NE KADAR ÖDEME YAPIYOR?

Kadınların iş kurarken değerlendirebileceği seçeneklerin başında KOSGEB Girişimci Destek Programı geliyor. Program kapsamında uygun şartları sağlayan işletmelere kuruluş giderleri için geri ödemesiz destek verilebiliyor.

Programda açıklanan kuruluş desteği tutarları şöyle:

• Gerçek kişi işletmesi: 10 bin TL.

• Sermaye şirketi: 20 bin TL.

• Kadın girişimcilere ilave destek: 10 bin TL.

Bu kapsamda gerekli şartları karşılayan kadın girişimciler, işletme türüne göre toplam 20 bin TL veya 30 bin TL kuruluş desteğinden yararlanabiliyor. Ödeme yapılabilmesi için programın başvuru ve uygunluk koşullarının karşılanması gerekiyor.

KOSGEB'in iş geliştirme desteği de daha kapsamlı finansman arayan girişimciler için öne çıkıyor. Uygun projelerde destek üst limiti 1 milyon 500 bin TL olarak belirlenirken kadın girişimcilere 150 bin TL ilave destek sağlanabiliyor. Böylece ilgili şartları karşılayan kadın girişimciler için üst limit 1 milyon 650 bin TL'ye çıkabiliyor.

İş geliştirme desteğinin geri ödemeli olduğu ve belirli sektörler ile proje koşullarına bağlı olarak değerlendirildiği unutulmamalı. Bu nedenle başvuru öncesinde KOSGEB'in resmî destek sayfasındaki güncel bilgiler incelenmeli.

EVDE ÜRETİM YAPAN KADINLAR DA BAŞVURU İMKÂNLARINI ARAŞTIRABİLİR

Evinde takı, tekstil ürünü, el işi veya yöresel ürünler hazırlayan kadınlar da işlerini büyütmek için girişimcilik programlarını değerlendirebiliyor. Ürünlerini internet üzerinden satmak isteyenler açısından e-ticaret destekleri ve kadın girişimcilere yönelik iş birlikleri önem taşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hepsiburada iş birliği kapsamında kadın girişimcilerin ve kadın kooperatiflerinin dijital ticaret olanaklarından yararlanmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor. Bu tür programlar, ürünlerin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve yeni satış kanallarının değerlendirilmesi açısından fırsatlar sunabiliyor.

Ancak e-ticaret programları her durumda nakit ödeme anlamına gelmiyor. Sağlanan avantajlar, ilgili programın koşullarına göre değişiyor. Katılım şartları ve güncel fırsatlar Bakanlığın kadın girişimciler platformundan takip edilebiliyor.

KADIN GİRİŞİMCİ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Desteklerden yararlanmak isteyen kadınların öncelikle kurmak istedikleri işletmenin faaliyet alanını ve ihtiyaç duydukları finansmanı belirlemesi gerekiyor. Ardından uygun programın şartları kontrol edilmeli.

Başvuru sürecinde şu adımlar izlenebilir:

1. Kadın girişimcilere yönelik destekleri resmî platformlardan araştırın.

2. İşletmenizin faaliyet alanına uygun programı belirleyin.

3. İş planı ve istenen diğer belgeleri hazırlayın.

4. KOSGEB veya ilgili kurumun başvuru kanalını kullanın.

5. Başvurudan önce destek tutarını, son başvuru tarihini ve geri ödeme koşullarını kontrol edin.

Bazı programlar dönemsel başvuru alırken bazıları belirli sektörlere ve proje değerlendirmelerine göre yürütülüyor. Bu nedenle başvuru takvimi ve uygunluk koşulları ayrıca incelenmeli.

KADINLARA HER AY DÜZENLİ NAKİT DESTEĞİ VERİLİYOR MU?

Kadın girişimcilere yönelik iş kurma destekleriyle sosyal yardımlar birbirinden farklı uygulamalar. Girişimcilik programları işletme kurma veya geliştirme amacı taşırken sosyal yardımlar belirli ihtiyaç ve uygunluk koşullarına göre yürütülüyor.