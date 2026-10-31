Vergi rekortmeni fenomen Burcu Atik sakatlanmanın eşiğinden döndü! Kampta korkutan kaza

YouTube ve Instagram'da yayınladıkları kamp içerikleriyle tanınan Burcu ve Özgür Atik çifti, son yıllarda vergi rekortmeni olduklarına ilişkin haberlerle de adından söz ettiriyor. Milyonlarca kişinin takip ettiği ailenin kamp maceraları bu kez Burcu Atik'in yaşadığı kazayla konuşulmaya başlandı. Peki, Atik Ailesi kimdir? Burcu Atik ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

KAMPTAKİ KAZA KORKUTTU! BURCU ATİK SAKATLANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜ

Doğada vakit geçirmeyi ve farklı noktalarda kamp yapmayı yaşam tarzı hâline getiren Atik Ailesi, zorlu doğa koşullarında gerçekleştirdikleri etkinliklerle tanınıyor. Ancak bu kez kamp deneyimi aile için endişe verici bir olayla gündeme geldi.

Burcu Atik'in kamp sırasında geçirdiği kaza, olası bir sakatlanma tehlikesini de beraberinde getirdi. Talihsiz olayın ardından Burcu Atik'in sakatlanmanın eşiğinden dönmesi dikkat çekti. Genellikle doğanın güzelliklerini ve kamp deneyimlerini paylaşan ailenin yaşadığı bu olay, takipçilerinin de ilgisini çekti.

ATİK AİLESİ SOSYAL MEDYADA MİLYONLARA ULAŞTI

2018 yılından bu yana sosyal medya platformlarında içerik üreten Atik Ailesi; Özgür Atik, eşi Burcu Atik ve kızları Nehir Atik'ten oluşuyor. Özellikle YouTube'da yayınladıkları kamp ve karavan videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan aile, kısa sürede dijital dünyanın tanınan isimleri arasına girdi.

YouTube'da yaklaşık 5 milyon aboneye ulaşan ailenin Instagram'da da milyonlarca takipçisi bulunuyor. Doğada konaklama, kamp ateşi, karavan yolculukları ve farklı mevsimlerde gerçekleştirilen kamp etkinlikleri, içeriklerinin başlıca konuları arasında yer alıyor.

Pandemi döneminin ardından izlenme oranlarını artıran Atik Ailesi'nin videoları toplamda 1,3 milyardan fazla izlendi. Aile, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerden de takipçiler tarafından ilgiyle izleniyor.

KAMYON KARAVAN VİDEOLARI REKOR KIRDI

Atik Ailesi'nin en çok ilgi gören içerikleri arasında sobalı kamyon karavanla gerçekleştirilen kamp etkinlikleri bulunuyor. Özellikle yoğun kar yağışı altında yapılan kamplar, izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Ailenin karlı havada odun sobasıyla ısıtılan kamyon karavanda konakladığı video, 33 milyondan fazla izlenerek kanalın en dikkat çeken içeriklerinden biri oldu. Kamp tutkunlarının ilgisini çeken bu videolar, ailenin sosyal medyadaki bilinirliğinin artmasına önemli katkı sağladı.

BURCU ATİK KİMDİR?

Burcu Atik, sosyal medyada Atik Ailesi adıyla tanınan içerik üreticisi ailenin üyelerinden biri. Özgür Atik'in eşi ve Nehir Atik'in annesi olan Burcu Atik, kamera önünden ziyade kamera arkasındaki çalışmalarıyla öne çıkıyor.

Video çekimleri, kurgu, montaj ve içerik planlamasıyla ilgilenen Burcu Atik, kanalın hazırlık ve yayın süreçlerinde önemli görevler üstleniyor. Eşi Özgür Atik videolarda daha sık yer alırken Burcu Atik, içeriklerin hazırlanmasında büyük emek harcıyor.

Özel yaşamını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Burcu Atik'in yaşı, doğum tarihi ve memleketi hakkında kamuoyuna yansıyan kesin bilgiler bulunmuyor.

ATİK AİLESİ NE İŞ YAPIYOR?

Atik Ailesi, YouTube ve Instagram üzerinden profesyonel içerik üreticiliği yapıyor. Doğa, kamp ve karavan yaşamı üzerine hazırladıkları videolarla gelir elde eden aile, dijital platformlarda önemli bir başarı yakaladı. 1975 doğumlu Özgür Atik'in sosyal medya kariyerinden önce sıhhi tesisat ustalığı yaptığı biliniyor. Burcu Atik'in ise geçmişte kurumsal bir şirkette kredi finans yöneticisi olarak çalıştığı ifade ediliyor. Vergi rekortmeni olduklarına ilişkin haberlerle de gündeme gelen çift, sosyal medya kazançları ve doğayla iç içe yaşamlarıyla dikkat çekiyor.

