Sosyal medyada 'Atik Ailesi' adıyla doğa ve kamp videoları üreten Burcu ve Özgür Atik çifti şimdilerde merakla araştırılıyor. Son yıllarda özellikle vergi rekortmeni oldukları haberleriyle gündemde yerini alan Atik Ailesi, kamp ateşinin ışığında, doğayla iç içe sade hayat tarzlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kamera önündeki başarılarının yanı sıra vergi hassasiyetleriyle de tanınan fenomen ailenin milyonlarca takipçisi bulunuyor. Neredeyse dünyanın dört bir noktasından takip edilen Atik Ailesi, son günlerde özellikle sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem oluyor. Özellikle sosyal medyada paylaştıkları doğa ve kamp içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Atik ailesine dair detaylar merak ediliyor. Burcu Atik ve Özgür Atik'in özel hayatları da araştırılıyor. Peki, Atik Ailesi Burcu Atik kimdir? Burcu Atik ve Özgür Atik aslen nereli? Atik Ailesi aylık ne kadar kazanıyor? Atik Ailesi ne iş yapıyor? Atik Ailesi hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Atik Ailesine dair bilinmeyenler...

ATİK AİLESİ KİMDİR?

Atik Ailesi, 2018 yılından bu yana özellikle YouTube'da doğa ve kamp videoları üreten fenomen bir ailedir. Özgür Atik, eşi Burcu Atik ve kızları Nehir Atik'ten oluşan fenomen aile, YouTube ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında doğa, kamp, karavan ve sobalı kamyon karavan videoları üreten içerik üreticileridir. YouTube'da yaklaşık 5 milyon aboneye, Instagram'da ise 4 milyon aboneye sahip olan fenomen aile, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir noktasında videolarıyla tanınıyor.

Daha çok kamp videolarıyla tanınan Atik Ailesinden Özgür Atik kamera önünde boy gösterirken, Burcu Atik ise kurgu, montaj ve çekim tarafında büyük ölçüde emek harcıyor. Eşi Özgür Atik'e göre daha az ekranda gözüken Burcu Atik, işin kamera arkası kısmını yönetiyor. Zaman zaman kızları Nehir'e de videolarında yer veren Atik Ailesi, sosyal medyanın sevilen çiftlerinden ve içerik üreticilerinden biri oluyor. Pandemi dönemi sonrası izlenme oranlarını bir hayli artıran ailenin içerikleri milyonlarca kişi tarafından izleniyor.

YouTube'da 4 milyonu aşan takipçi sayısına sahip olan Atik Ailesinin videoları toplamda 1,3 milyardan fazla izlendi. Milyonlarca izlenme alan videoların yıldızı ise ailenin sobalı kamyon karavanı oldu. Kanalın en çok izlenen videoları arasında yoğun karda odun sobalı kamyon karavanla kurulan kamp videosu yer alıyor. Tek başına 33 milyonun üzerinde izlenme oranına ulaşan video, kamp tutkunları ve doğa severler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sadece YouTube'da değil Instagram'da da yoğun bir izleyici kitlesine sahip olan Atik Ailesi, birbirinden güzel içerikleriyle sosyal medyada adını duyurmaya devam ediyor.

BURCU ATİK KİMDİR?

Atik Ailesi kanalının bir üyesi olan Burcu Atik, Özgür Atik'in eşi ve Nehir Atik'in annesidir. Daha çok kamera arkası çalışmalarıyla adından söz ettiren Burcu Atik, video montaj ve kurgu işleriyle ilgilenmektedir. İçerik stratejisi, video kurgusu ve planlama becerileriyle ön plana çıkan Burcu Atik, genellikle kamera önünde değil, kamera arkasında görev alıyor.

Kanalın genel konseptini belirleyen, yayın stratejisini yöneten ve video kurgusunu üstlenen Burcu Atik, dijital platformlar üzerinde kısa sürede elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Burcu Atik'in yaşı, doğum tarihi ve memleketine ilişkin net bir bilgi kamuoyunda yer almıyor.

Uzun yıllar kurumsal bir şirkette kredi finans yöneticisi olarak çalışan Burcu Atik, 2018 yılından bu yana ailesiyle birlikte kurdukları sosyal medya platformlarının yöneticiliğini üstleniyor. Yakın zamanda mesleğini bırakarak tam zamanlı dijital içerik üretici olan Burcu Atik, doğayla iç içe yaşam tarzı, kamp hayatı ve sürdürülebilir hayat temalı içerikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Atik Ailesi kanalının video kurgusu, çekim planlaması, içerik akışı ve strateji yönetiminden Burcu Atik sorumlu oluyor.

BURCU ATİK VE ÖZGÜR ATİK ASLEN NERELİ?

Burcu Atik ve Özgür Atik çiftinin aslen nereli olduğuna dair kamuoyunda doğruluğu kanıtlanmış net bir bilgi bulunmuyor. Aslen nereli olduklarına dair net bir bilgi bulunmayan Atik Ailesinin Bolu'da yaşadığı biliniyor. Sosyal medyada kamp videolarıyla tanınan ünlü aile, takipçi sayılarını kat kat yükselterek adını geniş kitlelere duyurmaya devam ediyor.

ATİK AİLESİ NE İŞ YAPIYOR?

Atik Ailesi, YouTube ve Instagram gibi dijital platformlarda içerik üreticiliği yapıyor. Sosyal medyanın sevilen ve büyük bir ilgiyle takip edilen kanallarından birine sahip olan aile, doğa ve kamp videolarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 1975 yılı doğumlu Özgür Atik'in asıl mesleğinin sıhhi tesisat ustası olduğu biliniyor. Burcu Atik'in ise uzun yıllar kurumsal bir şirkette kredi finans yöneticisi olarak çalıştığı söyleniyor.

Şimdilerde asıl mesleklerinin dışında sosyal medya içerik üretici olarak adını geniş kitlelere duyuran Atik Ailesi, 2018 yılından bu yana özellikle YouTube'da doğa ve kamp videoları üreten fenomen bir aile olarak tanınıyor. Ailenin 'Maniac' yazılı sarı MAN kamyon karavanı, kanalın adeta imzası haline geliyor. Milyonlarca takipçi kitlesine sahip olan aile, sadece Türkiye'de değil yurt dışında da büyük ilgi görüyor.

ATİK AİLESİ AYLIK NE KADAR KAZANIYOR?

Sosyal medyada 'Atik Ailesi' adıyla tanınan Burcu Atik ve Özgür Atik'in aylık ne kadar kazandığına dair doğruluğu kanıtlanmış net bir bilgi bulunmuyor. Kamp ve doğa videolarıyla milyonlarca takipçiye ulaşan Atik Ailesi, son yıllarda vergi rekortmenliği haberleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Sosyal medyada paylaştıkları doğa ve kamp videolarıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Atik ailesinden Burcu Atik'in, 2025 yılı vergilendirme döneminde Bolu'nun vergi rekortmeni olduğu ortaya çıktı. Atik, bir önceki yıl da Bolu'nun vergi rekortmeni olmuştu. Listenin birinci sırasında yer alan Atik Ailesi 2 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi tahakkukla zirvede yerini aldı. Böylece Burcu Atik, 2025 vergilendirme döneminde Bolu'da en çok gelir vergisi ödeyen isim oldu.