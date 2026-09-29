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Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:10

Videoları milyonlar izleniyor! Atik Ailesi, Bolu'da yine vergi rekortmeni oldu

Bolu’da sosyal medyada kamp videoları tüm dünyada tanınan Atik Ailesi, yine vergi rekortmeni oldu. Atik Ailesi, bir önce yıl da Bolu’nun vergi rekortmeni olmuştu.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Videoları milyonlar izleniyor! Atik Ailesi, Bolu'da yine vergi rekortmeni oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:23
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 13:10

Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından “2025 Yılı Bolu İli İlk 50 Sıralaması” yayımlandı. Listede, 2025 yılında en fazla gelir vergisi ödeyen mükelleflerin isimleri ve ödedikleri vergi miktarları yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

Videoları milyonlar izleniyor! Atik Ailesi, Bolu'da yine vergi rekortmeni oldu

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 yılı gelir vergisi sıralamasında sosyal medya içerik üreticisi Burcu Atik ilk sıraya yerleşti.
Bolu'da 2025 yılı gelir vergisi rekortmenleri açıklandı.
Listenin ilk sırasında, 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi ödeyen sosyal medya içerik üreticisi Burcu Atik yer aldı.
İkinci sırada 10 milyon 937 bin 831 lira vergi ile lokantacılık hizmeti veren Gülçe Öztürk bulunuyor.
Üçüncü sıradaki mükellefin ismi açıklanmadı.
Atik Ailesi, 2024 yılında da Bolu'nun vergi rekortmeni olmuştu.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Videoları milyonlar izleniyor! Atik Ailesi, Bolu'da yine vergi rekortmeni oldu

ATİK AİLESİ YİNE İLK SIRADA

Sosyal medyada kamp ve doğa içerikleri üreten Atik Ailesi’nden Burcu Atik, listenin ilk sırasında yer aldı. Video içerik üreticisi Atik’in 2025 yılında 12 milyon 648 bin 219 lira 20 kuruş gelir vergisi ödediği bildirildi.

Videoları milyonlar izleniyor! Atik Ailesi, Bolu'da yine vergi rekortmeni oldu

Listenin ikinci sırasında lokantacılık hizmeti veren Gülçe Öztürk, 10 milyon 937 bin 831 lira vergi ile yer aldı. Üçüncü sıradaki mükellefin ismi ise açıklanmadı.

Videoları milyonlar izleniyor! Atik Ailesi, Bolu'da yine vergi rekortmeni oldu

2024 YILINDA DA VERGİ REKORTMENİ OLMUŞLARDI

Atik Ailesi, 2024 yılında da Bolu’nun vergi rekortmeni olmuştu. Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan “2024 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 20 Sıralaması”nda Burcu Atik ilk sırada yer almıştı. Atik’in 2024 yılı için 8 milyon 206 bin 621 lira gelir vergisi ödediği açıklanmıştı.

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ETİKETLER
#gelir vergisi
#Burcu Atik
#Atik Ailesi
#Bolu Vergi Dairesi Başkanlığı
#Gülçe Öztürk
#Yaşam
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