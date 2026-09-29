Doğu Asya bölgesinde yetişen ve atom bombası atılan Hiroşima'da sağ kalarak yaklaşık bin yıl yaşayabilen mabet ağacı, birçok ilaç sektöründe ham madde olarak kullanılıyor.

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HABERİN ÖZETİ Atom bombasına bile dayandı! KPSS döneminde satışları patladı: Unutkanlığa karşı birebir Doğu Asya kökenli mabet ağacı, ilaç sektöründe ham madde olarak kullanılmasının yanı sıra unutkanlık, kulak çınlaması ve el titremesi gibi sorunlara karşı özellikle sınav dönemlerinde yoğun ilgi görüyor. Yapraklarında 40 farklı bileşen barındıran mabet ağacı; hap, kapsül ve vitamin yapımında ham madde olarak tercih ediliyor. Kılcal damarlara etki ederek beyne giden kan akışını hızlandıran bitkinin hafızaya ve unutkanlığa iyi geldiği belirtiliyor. Kan sulandırıcı özelliği bulunan bitkiyi, kan sulandırıcı ilaç kullanan vatandaşların doktor gözetiminde tüketmesi gerekiyor. Bitki, iki bardak sıcak suya bir tutam atılıp 5-10 dakika demlenerek sabah ve akşam ya da günde bir defa tüketilebiliyor. KPSS'ye hazırlanan Mert Kerem Ağırsoy, yaklaşık 4-5 aydır kullandığı mabet ağacı çayının unutkanlığına çok iyi geldiğini ifade etti.

Unutkanlık, kulak çınlaması ve el titremesini önleme gibi faydaları bulunan bitki, özellikle sınav dönemlerinde yoğun rağbet görüyor. Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunan mabet ağacının, kılcal damarlara etkisi sayesinde beyne giden kan akışını hızlandırdığı ve unutkanlık sorununa çözüm olduğu belirtiliyor.

Mabet ağacının ilaç sektöründe hap, kapsül ve vitamin yapımında da tercih edildiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, demlenerek tüketilen bitkinin faydalarını anlattı.

"DOKTOR GÖZETİMİNDE KULLANMASI GEREKİYOR"

Aktar Özfidancı, "Mabet ağacı bitkisini genellikle sınav döneminde öğrenciler kullanıyor. Çünkü unutkanlığa ve hafızaya faydalı olan bir bitki. Farklı etkileri de mevcut örneğin kulak çınlamasına, el titremelerine de faydası mevcut ve antioksidan bir bitki. Düzenli bir şekilde kullanıldığında faydasını görenler var. Bu bitkiyle kapsülleri, hapları ve vitamin değeri yüksek olduğu için vitaminli ürünlerde yapılmaktadır. Çok talep olan bir ürün, her sınav döneminde kullananlar ya da kulak çınlaması olanlar tercih ediyor. Kılcal damarlara etkisi olan bir bitki olduğu için beyne kan akışını biraz daha hızlandırıyor. Kan sulandırıcı özelliği de var ama kan sulandırıcı ilaç kullanan vatandaşların bu bitkiyi doktor gözetiminde kullanması gerekiyor" dedi.

40 FARKLI BİLEŞENLİ HAM MADDE

Gönül rahatlığıyla kullanılan bir bitki olduğunu söyleyen Özfidancı, "Mabet ağacı bitkisi kökeni doğu Asya bölgesi. Hiroşima'ya dayanan, direnç sağlayan, o günden bu güne kadar gelen ve çoğu ilaç sektöründe ham madde olarak kullanılan bir ürün. Bu yüzden vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabileceği bitkiler listesinde olan bir ürün. Kullanım olarak iki bardak sıcak suya bir tutam atılıyor. 5-10 dakika içerisinde demlenerek bir bardak sabah bir bardak akşam ve ya günde bir defa kullanılabilir. Zaten ürünün kapsülleri ve ya hapları da mevcut. Eczanelerden de aktarlardan da alınabilir. İlaç kullanmak istemeyen hafıza, unutkanlık problemi olanlar doktor gözetiminde bu bitkiyi kullanabilirler" diye konuştu.

"UNUTKANLIĞIMA AŞIRI İYİ GELDİ"

KPSS'ye hazırlanan Mert Kerem Ağırsoy ise "Benim uzun zamandır unutkanlığım vardı. Çevremdekiler bu bitkiyi bana önerdiler. İçtikten sonra da gerçekten etkisini görmeye başladım. KPSS'ye hazırlanıyorum ve yaklaşık 4-5 aydır bu çayı kullanıyorum. Unutkanlığıma aşırı iyi geldi baya etkisi oldu. Atom bombasından kurtulan bir çay içiyorum ve bende etkisini görüyorum" dedi.