Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:20

Atom bombasına bile dayandı! KPSS döneminde satışları patladı: Unutkanlığa karşı birebir

Hiroşima'ya atılan atom bombası sonrası bölgede yetişen tek bitki olan mabet ağacı yaprağının faydaları saymakla bitmiyor. Özellik kan akışını hızlandıran ve unutkanlığa karşı kullanılan bu bitki KPSS'ye girecek adaylara adeta deva oluyor.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Atom bombasına bile dayandı! KPSS döneminde satışları patladı: Unutkanlığa karşı birebir
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 12:20

Doğu Asya bölgesinde yetişen ve atom bombası atılan 'da sağ kalarak yaklaşık bin yıl yaşayabilen mabet ağacı, birçok ilaç sektöründe ham madde olarak kullanılıyor.

HABERİN ÖZETİ

Atom bombasına bile dayandı! KPSS döneminde satışları patladı: Unutkanlığa karşı birebir

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Doğu Asya kökenli mabet ağacı, ilaç sektöründe ham madde olarak kullanılmasının yanı sıra unutkanlık, kulak çınlaması ve el titremesi gibi sorunlara karşı özellikle sınav dönemlerinde yoğun ilgi görüyor.
Yapraklarında 40 farklı bileşen barındıran mabet ağacı; hap, kapsül ve vitamin yapımında ham madde olarak tercih ediliyor.
Kılcal damarlara etki ederek beyne giden kan akışını hızlandıran bitkinin hafızaya ve unutkanlığa iyi geldiği belirtiliyor.
Kan sulandırıcı özelliği bulunan bitkiyi, kan sulandırıcı ilaç kullanan vatandaşların doktor gözetiminde tüketmesi gerekiyor.
Bitki, iki bardak sıcak suya bir tutam atılıp 5-10 dakika demlenerek sabah ve akşam ya da günde bir defa tüketilebiliyor.
KPSS'ye hazırlanan Mert Kerem Ağırsoy, yaklaşık 4-5 aydır kullandığı mabet ağacı çayının unutkanlığına çok iyi geldiğini ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Atom bombasına bile dayandı! KPSS döneminde satışları patladı: Unutkanlığa karşı birebir

Unutkanlık, kulak çınlaması ve el titremesini önleme gibi faydaları bulunan bitki, özellikle sınav dönemlerinde yoğun rağbet görüyor. Yapraklarında 40 farklı bileşen bulunan mabet ağacının, kılcal damarlara etkisi sayesinde beyne giden kan akışını hızlandırdığı ve unutkanlık sorununa çözüm olduğu belirtiliyor.

Atom bombasına bile dayandı! KPSS döneminde satışları patladı: Unutkanlığa karşı birebir

Mabet ağacının ilaç sektöründe hap, kapsül ve vitamin yapımında da tercih edildiğini belirten aktar Orhun Özfidancı, demlenerek tüketilen bitkinin faydalarını anlattı.

Atom bombasına bile dayandı! KPSS döneminde satışları patladı: Unutkanlığa karşı birebir

"DOKTOR GÖZETİMİNDE KULLANMASI GEREKİYOR"

Aktar Özfidancı, "Mabet ağacı bitkisini genellikle sınav döneminde öğrenciler kullanıyor. Çünkü unutkanlığa ve hafızaya faydalı olan bir bitki. Farklı etkileri de mevcut örneğin kulak çınlamasına, el titremelerine de faydası mevcut ve antioksidan bir bitki. Düzenli bir şekilde kullanıldığında faydasını görenler var. Bu bitkiyle kapsülleri, hapları ve vitamin değeri yüksek olduğu için vitaminli ürünlerde yapılmaktadır. Çok talep olan bir ürün, her sınav döneminde kullananlar ya da kulak çınlaması olanlar tercih ediyor. Kılcal damarlara etkisi olan bir bitki olduğu için beyne kan akışını biraz daha hızlandırıyor. Kan sulandırıcı özelliği de var ama kan sulandırıcı ilaç kullanan vatandaşların bu bitkiyi doktor gözetiminde kullanması gerekiyor" dedi.

Atom bombasına bile dayandı! KPSS döneminde satışları patladı: Unutkanlığa karşı birebir

40 FARKLI BİLEŞENLİ HAM MADDE

Gönül rahatlığıyla kullanılan bir bitki olduğunu söyleyen Özfidancı, "Mabet ağacı bitkisi kökeni doğu Asya bölgesi. Hiroşima'ya dayanan, direnç sağlayan, o günden bu güne kadar gelen ve çoğu ilaç sektöründe ham madde olarak kullanılan bir ürün. Bu yüzden vatandaşların gönül rahatlığıyla kullanabileceği bitkiler listesinde olan bir ürün. Kullanım olarak iki bardak sıcak suya bir tutam atılıyor. 5-10 dakika içerisinde demlenerek bir bardak sabah bir bardak akşam ve ya günde bir defa kullanılabilir. Zaten ürünün kapsülleri ve ya hapları da mevcut. Eczanelerden de aktarlardan da alınabilir. İlaç kullanmak istemeyen hafıza, unutkanlık problemi olanlar doktor gözetiminde bu bitkiyi kullanabilirler" diye konuştu.

Atom bombasına bile dayandı! KPSS döneminde satışları patladı: Unutkanlığa karşı birebir

"UNUTKANLIĞIMA AŞIRI İYİ GELDİ"

'ye hazırlanan Mert Kerem Ağırsoy ise "Benim uzun zamandır unutkanlığım vardı. Çevremdekiler bu bitkiyi bana önerdiler. İçtikten sonra da gerçekten etkisini görmeye başladım. KPSS'ye hazırlanıyorum ve yaklaşık 4-5 aydır bu çayı kullanıyorum. Unutkanlığıma aşırı iyi geldi baya etkisi oldu. Atom bombasından kurtulan bir çay içiyorum ve bende etkisini görüyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği’nde yapılan arama sonucu 125 klasöre el konuldu!
MHK soruşturmasında yeni detaylar! Sınav kağıdındaki yazılar hakeme ait çıkmadı
Yolu kapatıp İETT otobüsünü mahsur bıraktı: Başakşehir'deki trafik magandası kamerada
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#KPSS
#hiroşima
#Mabet Ağacı
#Orhun Özfidancı
#Mert Kerem Ağırsoy
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.