Yolu kapatıp İETT otobüsünü mahsur bıraktı: Başakşehir'deki trafik magandası kamerada

İstanbul Başakşehir’de seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü ile bir kamyonet sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından kamyonet sürücüsü aracıyla İETT otobüsünün önüne geçerek yolu kapattı. Otobüsün hareket etmesine izin vermeyen sürücü, uzun süre aracını otobüsün önünden çekmedi. Otobüs dakikalar boyunca yerinden kıpırdayamazken, o anlar çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.