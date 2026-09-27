Karabük'te Kemikli rampalarında yol çalışması! 21 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

D-100 kara yolunun Kemikli Rampaları mevkisi, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahı konumunda bulunuyor.

Çalışmalar kapsamında bölünmüş yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanmaya başlandı.