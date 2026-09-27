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Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 00:04

Karabük'te Kemikli rampalarında yol çalışması! 21 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Kemikli rampalarında yol çalışması nedeniyle İstanbul'a gidiş yönünde ulaşım tek şeritten sağlanırken, trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

Avatar
Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.09.2026
saat ikonu 23:56
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 00:04

'u 'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahı konumunda bulunan D-100 kara yolunun Kemikli Rampaları mevkisinde yol yapım çalışması başlatıldı. 

HABERİN ÖZETİ

Karabük'te Kemikli rampalarında yol çalışması! 21 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli Rampaları mevkisinde başlatılan yol yapım çalışması nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
D-100 kara yolunun Kemikli Rampaları mevkisi, İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergahı konumunda bulunuyor.
Çalışmalar kapsamında bölünmüş yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanmaya başlandı.
Trafiğin tek şeritten verilmesi ve ağır tonajlı araçların güzergahı kullanmasıyla bölgede kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.
Trafik akışının zaman zaman durma noktasına geldiği bölgede ulaşım kontrollü şekilde sağlanıyor.
Sürücülerden trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, takip mesafelerini korumaları ve dikkatli seyretmeleri istendi.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

İSTANBUL İSTİKAMETİ TRAFİĞE KAPATILDI

Çalışmalar kapsamında bölünmüş yolun İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten iki yönlü olarak sağlanıyor. 

Karabük'te Kemikli rampalarında yol çalışması! 21 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

KİLOMETRELERCE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Trafiğin İstanbul istikametinde tek şeritten verilmesi nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların da güzergahı kullanmasıyla bölgede kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, zaman zaman trafik akışı durma noktasına geldi.

Karabük'te Kemikli rampalarında yol çalışması! 21 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

Bölgede ulaşımın kontrollü şekilde sağlandığı öğrenilirken, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, takip mesafelerini korumaları ve dikkatli seyretmeleri istendi.

 

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#İstanbul
#karadeniz
#D100 Kara Yolu
#Kemikli Rampaları
#Yol Yapım Çalışması
#Yaşam
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