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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:09

İstanbul'da yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu yaşandı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününe yağışla başlayan sürücüler zor anlar yaşadı. Kent genelinde etkisini sürdüren sağanak yağışın da etkisiyle ana arterlerde araç kuyrukları oluşurken, İBB verilerine göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyesine ulaştı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 09:07
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 09:09

'da haftanın ilk iş günü yağmurun da etkisiyle arttı. Yoğunluk saat 08.53 itibariyle yüzde 69 oldu.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve sabahın erken saatlerinde de aralıklarla süren sağanak yağış trafiği de etkiledi. 

Haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu arttı. 'nin trafik yoğunluğu haritasına göre, saat 08.53 sıralarında yoğunluk yüzde 69 olarak kayda geçti. 'nda 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü yönündeki araç yoğunluğu kameraya yansıdı.

 

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ETİKETLER
#İstanbul
#İBB
#trafik yoğunluğu
#okmeydanı
#15 Temmuz Şehitleri Köprüsü
#Gündem
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