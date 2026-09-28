28 Eylül 2026 döviz kurları | Gerilim doları güvenli liman yaptı

ABD-İran gerilimi ve küresel piyasalarda yükselen tırmanışla birlikte dolara olan güvenli liman talebi artarken, iç piyasada döviz kurları haftanın ilk işlem gününe yatay-yukarı yönlü başladı. İşte 28 Eylül 2026 itibarıyla Dolar ve Euro'da güncel rakamlar...