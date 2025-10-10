Menü Kapat
Yaşam
Atik ailesi vergi rekortmeni oldu! Ödenen tutar dudak uçuklattı: İş adamlarına fark attılar

Youtube'da yayımladıkları kamp videolarıyla ünlenen ve 4 milyon aboneye sahip olan Atik ailesi Bolu'da 2024 yılının vergi rekortmeni oldu. Birçok iş adamını geride bırakan Burcu Atik'in ödediği vergi miktarı dudak uçuklattı. İşte detaylar...

Atik ailesi vergi rekortmeni oldu! Ödenen tutar dudak uçuklattı: İş adamlarına fark attılar
10.10.2025
10.10.2025
Dairesi'nin yayımladığı 2024 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 20 Sıralaması dikkat çekti. Youtube'da yayımladıkları kamp videolarıyla dünya çapında tanınan Atik ailesi listeye damga vurdu. Burcu Atik birçok iş insanını geride bırakarak zirvede yer aldı.

Atik ailesi vergi rekortmeni oldu! Ödenen tutar dudak uçuklattı: İş adamlarına fark attılar

8 MİLYON LİRA VERGİ İLE REKORTMEN OLDU

Bolu'da en fazla vergi beyan eden 20 mükellef ise kamuoyu ile paylaşıldı. Listenin zirvesinde yer alan Burcu Atik 8,2 milyon TL vergi beyanıyla listenin başında yer aldı.

Atik ailesi vergi rekortmeni oldu! Ödenen tutar dudak uçuklattı: İş adamlarına fark attılar

İKİNCİ SIRADA İŞ İNSANI VAR

İkinci sırada ise 7,5 milyon TL ile vinç kiralama hizmetleri alanında faaliyet gösteren Osman Kayışoğlu oldu. Bolu'nun üçüncü en fazla vergi veren ismi ise menkul sermaye iradı faaliyetleri yürüten Şükrü Zengin yer aldı.

Atik ailesi vergi rekortmeni oldu! Ödenen tutar dudak uçuklattı: İş adamlarına fark attılar

