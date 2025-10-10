Atik ailesi vergi rekortmeni oldu! Ödenen tutar dudak uçuklattı: İş adamlarına fark attılar

Bolu Vergi Dairesi’nin yayımladığı 2024 Yılı Gelir Vergisi Bolu İli İlk 20 Sıralaması dikkat çekti. Youtube'da yayımladıkları kamp videolarıyla dünya çapında tanınan Atik ailesi listeye damga vurdu. Burcu Atik birçok iş insanını geride bırakarak zirvede yer aldı.

8 MİLYON LİRA VERGİ İLE REKORTMEN OLDU

Bolu'da en fazla vergi beyan eden 20 mükellef ise kamuoyu ile paylaşıldı. Listenin zirvesinde yer alan içerik üreticisi Burcu Atik 8,2 milyon TL vergi beyanıyla listenin başında yer aldı.

İKİNCİ SIRADA İŞ İNSANI VAR

İkinci sırada ise 7,5 milyon TL ile vinç kiralama hizmetleri alanında faaliyet gösteren Osman Kayışoğlu oldu. Bolu'nun üçüncü en fazla vergi veren ismi ise menkul sermaye iradı faaliyetleri yürüten Şükrü Zengin yer aldı.