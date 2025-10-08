Menü Kapat
Hava Durumu
16°
Ekonomi
Emlak vergisi krizinde yeni gelişme! Maliye freni geliyor

Emlak vergisinde yüksek artışlar tartışma konusu olarak gündeme geldi. Maliye Bakanlığı'nın masaya yatırdığı konuda 2017’deki benzer durumda olduğu gibi, emlak vergisi artışlarına yüzde 50’lik bir üst sınır getirilmesi gündemde.

2026–2029 yılları için , arsaların ve evlerin ve gayrimenkullerin değerlerini yeniden belirledi. Bazı bölgelerde bu emlak vergisi değerleri 5 kat, hatta 50 kat artırıldı. Çok tepki çeken bu durum sonrasında yüksek emlak vergisi ödemek istemeyen birçok mal sahibi tarafından binlerce dava açıldı. tartışmalı konuyu gündemine taşıdı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere temin edilen veriler değerlendiriliyor. ile artışlara bir üst sınır getirilmesi görüşülüyor.

Emlak vergisi krizinde yeni gelişme! Maliye freni geliyor

YÜZDE 50 YA DA YENİDEN DEĞERLEME ORANI KADAR ARTIŞ GELECEK

Daha önce de 2017 yılında takdir komisyonları tarafından arsalar ve araziler için kararlaştırılan değerler, gelen tepkiler üzerine sınırlandırıldı. Yüzde 3000’lere varan yeniden değerleme oranı için “Dört yıl önceki oranın yüzde 50’sini geçemez” diye karar alındı. Karar üzerine, açılan davaların hepsi konusuz kaldı. Maliye'nin yine aynı yönde bir karar alarak, emlak vergisinde yüzde 50 ya da yıllık yeniden değerleme oranı kadar artış yapması üzerinde çalışıyor.

Emlak vergisi krizinde yeni gelişme! Maliye freni geliyor

DEĞER TESPİTİ NASIL YAPILIYOR?

Emlak vergisi değerinin hesabında dikkate alınmak üzere, belediyeler bünyesinde oluşturulan takdir komisyonları tarafından arsaya ya da araziye ait asgari ölçüde metrekare birim değer tespitine ilişkin takdirler 4 yılda bir yapılıyor.

Emlak vergisi krizinde yeni gelişme! Maliye freni geliyor

Takdir Komisyonu; illerde defterdarın, ilçelerde malmüdürünün (müstakil vergi dairesi olan ilçelerde ilgili vergi dairesi müdürünün) ya da bunların tevkil edecekleri memurların başkanlığı altında ilgili vergi dairesinin yetkili iki memuru ile seçilmiş iki üyeden kuruluyor.

Komisyonun; yetkili makamlar tarafından istenilen matrah ve servet takdirlerini yapmak, vergi kanunlarında yazılı fiyat, ücret veya sair matrah ve kıymetleri takdir etme görevleri bulunuyor.

