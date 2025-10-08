Altın yatırımcısı için kritik viraj: Zafer Ergezen bu rakamın altı için risk uyarısı yaptı

Goldman Sachs, ons altın fiyatını 4.900 dolara çekti. Gram altın bu şekilde olursa, 2026 yılı sonunda 7 bin liraya yükselecek. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber’e özel olarak canlı yayın bağlantısında altının yükseliş serüveni ve değerli madenlerdeki hareketliliğin seyrini anlattı.

Ergezen, "İki hafta öncesine göre günlük hareketler arttı. 3.700 seviyesini hızlı geçtik, şimdi ons bazında 4.000 seviyesinin üzerindeyiz. Altının yükselmesi hükümetin kapanması ile birlikte geldi ve altın yatırımcısını daha fazla yöneltti. Tahvillerden çıkış oldu, kıymetli metallere talep var. Sadece altın değil, gümüş, platin, paladyum hepsi yükseliyor. Hem altın yükselme dinamikleri hem de risk algısının artması güvenli limana geçişi gösteriyor. Kısa vadede 4.000 dolar seviyesi psikolojik destek. Direnç vermek zor ama 4.150 bandı direnç olarak gözüküyor" dedi.

Böyle dönemlerde trendin içinde kalınması önemli olduğunu vurgulayan Ergezen, destekler kırılmadığı sürece elinizde yatırımınızı tutmanın kritik olduğunu, destek kırılırsa kar satışı düşünülebileceğini yeni alımlar için temkinli olmak gerektiğini belirtti.

3700 DOLARIN ALTINA ÇEKİLEBİLİR

Kısa vadede 4.000 seviyesinin altında destek satışları gelebileceğini hatırlatan Ergezen, "Onun altında 3.700 seviyesi destek seviyesi. yüzde 10’luk bir düzeltme makul. Oralara kadar geri çekilebilir mi bilemeyiz ama hızlı şekilde 3.900 seviyesini, 3.785 seviyesi ve 3.700 direnci kısa vadeli destek seviyeleri olarak kabul edebiliriz" diyerek düzeltme bekleyenler için önemli seviyelerin altını çizdi.

SATIŞLAR DAHA DA DERİNLEŞİR

Kar satışı başlarsa düşüşün daha sert olabileceğini söyleyen Ergezen, "Destek seviyeleri kırılmadığı sürece taşımaya devam edilir. 3.900 altında satışlar daha da derinleşir" dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ

"İlk faiz indirimini piyasa fiyatladı. Geleceğe yönelik sinyaller önemli. 25 baz puanlık indirimler altını olumlu etkiler. Faiz ihtimali azalırsa kar satışları başlar. ABD’de istihdam verileri önemli. Fed’in baktığı dinamikler işsizlik ve enflasyon verileri. İstihdam beklenenin altında kalırsa altın tarafında kar satışları başlar ve olumsuz etkiler görülebilir" diyen Ergezen, yatırımcıların bu kritik noktalarda temkinli hareket etmesinin önemine dikkat çekti.

GÜMÜŞ YATIRIMCISINI NELER BEKLİYOR?

Ergezen "Altının yanında bir miktar geri akış oldu ama son dönemde altını geçti. Altın-gümüş rasyosunda düzeltme var, altın bir adım öne çıktı. İstihdam verileri olumsuz gelirse, gümüşte geri çekilme altına göre daha fazla olabilir. Kar satışları gelmezse sert düşüşler olabilir. Büyüme verileri bu şekilde devam ederse gümüş yükselir. 48 seviyesi önemli bir seviye gümüşte. 49-80 seviyelerine doğru yükseliş ivmesi var. Büyüme olumlu olursa hızlı şekilde 50 seviyeleri de görülebilir" diyerek gümüş yatırımcısı için kritik tavsiyede bulundu.