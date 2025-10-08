Menü Kapat
16°
Bunu yapan yandı: 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi! İsa Karakaş çalışanları uyardı

Milyonlarca çalışan emekli olmak için bekliyor. Ankara kulislerinden kritik bilgiler alan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, 3600 ek gösterge, disiplin affı, özel hastanede tedavi hakkı, işçi ve memur maaşı arasındaki farklar ve sigorta dökümündeki ibarelerin emeklilik hakkına etkisi hakkında merak edilenleri anlattı. İşte detaylar...

Milyonlarca kişi emekli olmak için çalışma hayatında yatırım yapıyor ve emek harcıyor. Ankara kulisleri hakkında bilgi veren Uzmanı İsa Karakaş, TGRT Haber’e özel açıklamalarda bulunarak yapılacak yeni düzenlemeleri bildirdi. Karakaş, Meclis’te sosyal güvenlik ve genel sağlık sigortasıyla ilgili önemli bir teklifin görüşüldüğünü belirterek, “3 yaşına kadar bebeklerin ve tüm çocukların özel hastanelerden ücretsiz faydalanmasına yönelik bir kanun teklifi var” dedi.

Bunu yapan yandı: 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi! İsa Karakaş çalışanları uyardı

konusunun da yeniden gündemde olduğunu belirten Karakaş, "Yarım milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi kesin çıkacak. Bu konu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın gündeminde" ifadelerini kullandı.

Bunu yapan yandı: 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi! İsa Karakaş çalışanları uyardı

Disiplin affı beklentilerine de değinen Karakaş, 2006’dan beri beklendiğini, olumlu gelişmelerin olduğunu ancak kapsamın dar tutulması, devlet aleyhine işlenen suçlarla sınırlı olmasının mümkün olduğunu belirtti.

Bunu yapan yandı: 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi! İsa Karakaş çalışanları uyardı

İŞÇİ VE MEMUR ARASINDA MAAŞ FARKI SORUNU

Kamu kurumlarında güvenlik görevlileri arasındaki maaş farkına dikkat çeken Karakaş, "Bir güvenlik görevlisi yardımcı hizmetler sınıfındaysa aldığı ücrette dengesizlik var. İşçi ve memur arasında olağanüstü maaş farkı bulunuyor. Memur statüsünde olan güvenlik görevlisi 50 bin lira alırken, aynı işi yapan işçi pozisyonundaki görevli 70 bin lira alıyor. Memur üniversite bitiriyor, KPSS’den geçiyor ama bu kadar fark olmamalı. İşçilerin maaşı yüksek olsun ama emsal memurların da maaşı artmalı. Bu konu gündemde" dedi.

Bunu yapan yandı: 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi! İsa Karakaş çalışanları uyardı

Karakaş, ayrıca yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesinin de gündemde olduğunu açıkladı. 2005 yılında memurlara verilen 1 derece uygulamasına da değinen Karakaş, "Sonradan bu derecelendirme uygulamasına devam edilmedi. Bu 1 derecenin tüm memurlara yeniden verilmesi gündeme geldi. Kamu çalışanlarıyla ilgili büyük bir düzenleme söz konusu" dedi.

Bunu yapan yandı: 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi! İsa Karakaş çalışanları uyardı

ÇALIŞANA VERGİ DİLİMİ SABİTLENECEK Mİ?

Karakaş, çalışanlar açısından vergi dilimleri konusuna dikkat çekerek, "Maaşlar enflasyonla birlikte nominal olarak artsa da vergi tarifesi yılda sadece bir kez düzenleniyor. Sonra maaşlarda aydan aya uçurum oluşuyor. İlk dilim yüzde 15, sonra artıyor. Bu konuda tüm işçi, memur ve hatta işveren sendikaları bile çalışma yürütüyor. Düzenleme yapılması gerekiyor. KPDK toplantısında da gündeme geldi, yüzde 15’e sabitlenmesi isteniyor. Her toplu sözleşmede bu konu tartışılıyor" dedi.

Bunu yapan yandı: 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi! İsa Karakaş çalışanları uyardı

206 BİN KİŞİNİN EMEKLİLİĞİ İPTAL EDİLDİ

Karakaş, SGK hizmet dökümünde görülen “K, Ş, S” harflerine de açıklık getirerek bu konuda medyada çıkan haberlerin eksik olduğunu belirtti. Karakaş: "Sadece K harfi değil, "K, Ş, S harfi varsa emekliliğiniz tehlikede demektir. S ibareli bir işyerinde çalışıyorsanız ‘Sahte sigortalılık’ riski var. Kişi kendini bir işyerinde çalışıyor göstermişse, sigortalı göstermişse SGK bunu tespit ettiği anda iptal eder ve sahte sigorta olarak değerlendirir. ‘Ş’ harfi ise şüpheli işyeri anlamına gelir. Bu durumlarda emekli olsanız bile emekliliğiniz iptal edilir ve ödenen maaşlar faiziyle geri alınır. K ibareli işyerleri ise Kontrol sürecinde olduğunu gösterdiği için burada görev alan kişilerin çalışma sürelerinin emekliliğe dahil edilmeme ihtimali var. Bu sebeplerden 2016 yılından bu yana yapılan denetimlerde 206 bin kişinin emekliliği iptal edildi."

