16°
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın alırken kazanmanın formülü! Ekonomist Tuna Kaya'dan çarpıcı tahminler

Altın fiyatları her geçen gün rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın bugün 5,410 liradan işlem görüyor. Peki altın neden yükseliyor? Daha ne kadar yükselecek? 2026 yılında altın yatırımcılarını neler bekliyor? Elinde nakit olan şu an hangi enstrümanlara yatırım yapabilir? Tüm merak edilen soruları Ekonomist Tuna Kaya, Tgrthaber.com ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a cevapladı. İşte detaylar...

tarihi rekorlar kırmaya devam ediyor. Bugün itibarıyla 5,410 liradan işlem gören gram altın yükseliş ivmesini sürdürecek mi? Yatırımcılar merakla piyasayı takip diyor. Ekonomist Tuna Kaya, altın piyasasında son durumun ne olduğunu, bu yıl içerisinde altın yatırımcılarını nelerin beklediğini, 2026 yılı için öngörülerini ve elinde nakit parası olan yatırımcılar için yol haritasını Tgrthaber.com editörü Bengü Sarıkuş'a anlattı. İşte yatırımcıların fikirlerine ilham verecek röportajın detayları...

Altın alırken kazanmanın formülü! Ekonomist Tuna Kaya'dan çarpıcı tahminler

ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

Tarihi rekorlar kıran fiyatlarıyla ilgili dalgalanmanın ve yükseliş ivmesinin nedenlerini aktaran Kaya, altın fiyatlarındaki rekorların nedenini şöyle sıraladı:

Başlı başına Trump'ın varlığı, belirsizlik ve kaos yaratıyor.

sonrası Rusya'nın varlıklarına el konulunca çok sayıda ülke kaygı duymaya başladı. Başta Çin olmak üzere birçok ülke, rezervlerindeki doları azaltmaya ve bunun yerine altın koymaya başladı.

Çin Merkez Bankası, son bir yıldır altın alımına devam ediyor.

Gelişmiş ülkelerin borçları çok arttı. Bu ülkelerin tahvillerine ilgi azaldı. Eskiden güvenli liman olarak görülen tahvillerin yerini altın aldı.

Dünya öncesinde tek kutuplu bir yapıya sahipti. Şu anda üç kutup oluştu: Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Rusya-Çin bloku.

Jeopolitik belirsizlikler ve küresel kaygılar devam ediyor.

Altın alırken kazanmanın formülü! Ekonomist Tuna Kaya'dan çarpıcı tahminler

ALTIN FİYATLARI 2025 YILI İÇERİSİNDE DAHA NE KADAR YÜKSELECEK?

Yatırımcıların önünü görebilmesi için en çok merak ettiği soruların başında gelen altın nereye kadar ilerleyecek? sorusunun cevabını veren Kaya, altın fiyatlarının Ons bazında 4000 dolar seviyesi açıldıktan sonra 4500 dolara kadar gitme olasılığı olduğunu belirtti.

Altın alırken kazanmanın formülü! Ekonomist Tuna Kaya'dan çarpıcı tahminler

2026 YILINDA GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Ons altındaki yükselişin gram altın fiyatlarına nasıl etki edeceği konusunda bir hesaplama paylaşan Kaya, "Ons altın 4500 $'a ulaştığında, dolar da 45 TL olduğunda bir ons 31.1 gram. 4500$/31.1=$144.7
144.7x45 tl = yaklaşık 6500 TL olabilir" diyerek 2026 yılı tahminini paylaştı.

Altın alırken kazanmanın formülü! Ekonomist Tuna Kaya'dan çarpıcı tahminler

2025 YILI BİTMEDEN ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Kaya, "Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş sürdükçe çok zor . Bu açıdan olası düşüşlerdi ons altın bazında 3750 dolara gelirse önemli bir alım fırsatı oluşturur. Altında son iki aydır yüzde ikilik düşüşler görülse bile tekrar hızlı bir şekilde yükseliyor. Yani her düşüş alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bu açıdan baktığımızda altın almak isteyenler yüzde 2-3'lük düşüşleri alım fırsatı olarak kullanabilirler" diyerek son aylarda alım fırsatı sinyallerini vurguladı.

Altın alırken kazanmanın formülü! Ekonomist Tuna Kaya'dan çarpıcı tahminler

ELİNDE NAKİT PARASI OLAN YATIRIMCI HANGİ ENSTRÜMANLARA YÖNELEBİLİR?

Kaya, elinde nakit olan yatırımcılar portföylerini şu şekilde çeşitlendirebilir:

"%25’i mevduat faizinde tutulabilir,

%25’i altın ve gümüşe yönlendirilebilir,

%25’i hisse senetlerinde değerlendirilebilir,

Kalan %25’i ise Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi ve gayrimenkul ortaklıklarında kullanılabilir.

ABD hisse senetlerinde özellikle yapay zeka odaklı yatırımlara ağırlık verilmesi öneriliyor" diyerek kritik uyarılarda bulundu.

