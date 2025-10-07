Menü Kapat
14°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı

Küresel piyasalarda dalgalanma devam ediyor. Güncel altın fiyatları yükseliş ivmesinde. Gram altın Türkiye'de rekor üzerine rekor kırıyor. Kripto para piyasasında Bitcoin yükselişi devam ediyor. Altın alamayan yatırımcı gümüşe yöneldiği için gümüş fiyatları da fırlıyor. Peki bu ortamda elinde nakit olan yatırımcı nasıl ilerlemeli? Elinde altın, döviz ve bitcoin olan yatırımcılar nelere dikkat etmeli? Finans Analisti İslam Memiş, kalem kalem anlatarak yatırımcılar için kritik uyarılarda bulundu. İşte detaylar...

Bengü Sarıkuş
07.10.2025
07.10.2025
Analisti , ve piyasalarındaki riskli fiyatlamalara dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Memiş, "Altın ve gümüş tarafında riskli fiyatlamalar var ve sert satışlar gelebilir. Bu nedenle yatırımcıların düşüşler konusunda çok dikkatli olması gerekiyor" dedi. Dövizin diğer enstrümanlarına kıyasla daha ucuz kaldığını belirten Memiş, yatırımcılara bir yol haritası önerdi.

Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı

BORSA İÇİN YIL SONU HEDEFİ BELLİ

tarafında değerlendirmelerde bulunan Memiş, 100 endeksinin 10.734 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Teknik olarak yükseliş yönlü öngörüm devam ediyor. Diğer enstrümanlara kıyasla borsa biraz daha ucuz. Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz 11.800 puan seviyesi geçerliliğini korumakta" dedi.

Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı

DOLARDA YATAY SEYİR

Döviz piyasası hakkında Memiş, dolar kurunun 41,70 TL seviyesinde olduğunu hatırlatarak düşüş yönlü bir beklentisi olmadığını ifade etti.

Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı

ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜZELTME GELECEK

Memiş, altın piyasası ile ilgili olarak yatırımcılara net mesajlar verdi: "Uluslararası piyasalarda değerli metaller tarafındaki yükselişler dün de devam etti. Hem ons altın hem de gram altın yeni bir rekor denemesi yaptı ve 7 haftadır yükseliş trendinde. Şu anda güne biraz daha yatay, biraz daha satıcılı başladığını gözlemliyoruz. 3.955 dolar seviyesinde bir ons altın var karşımızda. Her zaman olduğu gibi altın tarafında mesafeli duruşumu tekrar sürdürmeye devam ediyorum. Benim alabileceğim fiyatlar değil. Bu yüzden kar satışlarını beklemek, düzeltme hareketlerini beklemek daha mantıklı."

Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı

GRAM ALTIN VE ONS ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Güncel gram altın fiyatı hakkında da bilgi veren Memiş, "Gram altın TL fiyatı, ons altın fiyatından destek alarak 5.500 lira seviyesini test etti. Şu anda 5.485 lira seviyesinde. Ons altın tarafında beklediğim kar satışları ve düzeltme hareketleri gram altın tarafında da görülebilir. Altın almak için uygun bir zaman olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yukarı yönlü hareketlerin agresif ve sağlıksız olduğunu tekrar söyleyebilirim. Ons altın ve gram altında düşüş yönlü beklentim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı

GÜMÜŞTE SERT GERİ ÇEKİLME OLABİLİR

Gümüş için de sert geri çekilmelere karşı yatırımcılara uyarıda bulunan Memiş, "Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 48,36 dolar seviyesinde. Altın tarafındaki öngörüm gümüş için de geçerli. Gram ve ons gümüş tarafında sert geri çekilmeler olabilir" dedi.

Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı

ALTIN VE GÜMÜŞTE RİSKLİ FİYATLAMALAR

Memiş, yatırımcılara uyarısını yeniden hatırlatarak "Altın ve gümüş fiyatlarında riskli fiyatlamalar var. Satışlara karşı tüm yatırımcıların oldukça dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı

BITCOIN İÇİN KAR SATIŞI BEKLENİYOR

Kripto para piyasasının lokomotifi olan fiyatlarına dair de açıklamalarda bulunan Memiş, "Bitcoin 123.980 dolar seviyesinde, yüzde 1 kar satışı görüyoruz. Bitcoin’de bir sonraki atakta 125.500, bir sonraki atakta 127.500 ve yıl sonuna kadar 135.000 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim" diyerek yatırımcılar için kritik tahminleri paylaştı.

Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı

ELİNDE PARA OLANLAR NE YAPMALI?

Memiş değerlendirmesini özetleyerek, "Şu anda döviz, altın ve gümüşe kıyasla borsa daha ucuz kaldı. Bitcoin tarafında kısmi kar satışı görebiliriz ama orta ve uzun vadede pozitif beklentimiz devam ediyor. Yükseliş yönlü trend bitmedi. Altın ve gümüş tarafında iki türlü yatırımcı var: elinde olup nakde ihtiyacı olanlar veya alım fırsatı kollayanlar. Benim paramla oldukça yüksek bir seviyede olduğu için bu tarafı dikkatle takip etmek gerekiyor. İyi karar vermek gerekiyor. 2026 yılının ilk yarısında 4.250 dolar, gram tarafında 6.350 ve devamında 6.500 lira seviyeleri sürpriz olmayacaktır” dedi.

#Ekonomi
