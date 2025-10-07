Elinde altın bulunduranlar dikkat! İslam Memiş'ten sert düşüş uyarısı

Finans Analisti İslam Memiş, altın ve gümüş piyasalarındaki riskli fiyatlamalara dikkat çekerek yatırımcıları uyardı. Memiş, "Altın ve gümüş tarafında riskli fiyatlamalar var ve sert satışlar gelebilir. Bu nedenle yatırımcıların düşüşler konusunda çok dikkatli olması gerekiyor" dedi. Dövizin diğer yatırım enstrümanlarına kıyasla daha ucuz kaldığını belirten Memiş, yatırımcılara bir yol haritası önerdi.

BORSA İÇİN YIL SONU HEDEFİ BELLİ

Borsa tarafında değerlendirmelerde bulunan Memiş, Borsa İstanbul 100 endeksinin 10.734 puan seviyesinden kapanış gerçekleştirdiğini hatırlatarak, "Teknik olarak yükseliş yönlü öngörüm devam ediyor. Diğer enstrümanlara kıyasla borsa biraz daha ucuz. Yıl sonuna kadar hedeflediğimiz 11.800 puan seviyesi geçerliliğini korumakta" dedi.

DOLARDA YATAY SEYİR

Döviz piyasası hakkında Memiş, dolar kurunun 41,70 TL seviyesinde olduğunu hatırlatarak düşüş yönlü bir beklentisi olmadığını ifade etti.

ALTIN FİYATLARI İÇİN DÜZELTME GELECEK

Memiş, altın piyasası ile ilgili olarak yatırımcılara net mesajlar verdi: "Uluslararası piyasalarda değerli metaller tarafındaki yükselişler dün de devam etti. Hem ons altın hem de gram altın yeni bir rekor denemesi yaptı ve 7 haftadır yükseliş trendinde. Şu anda güne biraz daha yatay, biraz daha satıcılı başladığını gözlemliyoruz. 3.955 dolar seviyesinde bir ons altın var karşımızda. Her zaman olduğu gibi altın tarafında mesafeli duruşumu tekrar sürdürmeye devam ediyorum. Benim alabileceğim fiyatlar değil. Bu yüzden kar satışlarını beklemek, düzeltme hareketlerini beklemek daha mantıklı."

GRAM ALTIN VE ONS ALTINDA DÜŞÜŞ BEKLENİYOR

Güncel gram altın fiyatı hakkında da bilgi veren Memiş, "Gram altın TL fiyatı, ons altın fiyatından destek alarak 5.500 lira seviyesini test etti. Şu anda 5.485 lira seviyesinde. Ons altın tarafında beklediğim kar satışları ve düzeltme hareketleri gram altın tarafında da görülebilir. Altın almak için uygun bir zaman olduğunu şahsen düşünmüyorum. Yukarı yönlü hareketlerin agresif ve sağlıksız olduğunu tekrar söyleyebilirim. Ons altın ve gram altında düşüş yönlü beklentim devam ediyor" ifadelerini kullandı.

GÜMÜŞTE SERT GERİ ÇEKİLME OLABİLİR

Gümüş için de sert geri çekilmelere karşı yatırımcılara uyarıda bulunan Memiş, "Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 48,36 dolar seviyesinde. Altın tarafındaki öngörüm gümüş için de geçerli. Gram ve ons gümüş tarafında sert geri çekilmeler olabilir" dedi.

ALTIN VE GÜMÜŞTE RİSKLİ FİYATLAMALAR

Memiş, yatırımcılara uyarısını yeniden hatırlatarak "Altın ve gümüş fiyatlarında riskli fiyatlamalar var. Satışlara karşı tüm yatırımcıların oldukça dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

BITCOIN İÇİN KAR SATIŞI BEKLENİYOR

Kripto para piyasasının lokomotifi olan Bitcoin fiyatlarına dair de açıklamalarda bulunan Memiş, "Bitcoin 123.980 dolar seviyesinde, yüzde 1 kar satışı görüyoruz. Bitcoin’de bir sonraki atakta 125.500, bir sonraki atakta 127.500 ve yıl sonuna kadar 135.000 dolar seviyesinin hedef konumunda olduğunu söyleyebilirim" diyerek yatırımcılar için kritik tahminleri paylaştı.

ELİNDE PARA OLANLAR NE YAPMALI?

Memiş değerlendirmesini özetleyerek, "Şu anda döviz, altın ve gümüşe kıyasla borsa daha ucuz kaldı. Bitcoin tarafında kısmi kar satışı görebiliriz ama orta ve uzun vadede pozitif beklentimiz devam ediyor. Yükseliş yönlü trend bitmedi. Altın ve gümüş tarafında iki türlü yatırımcı var: elinde olup nakde ihtiyacı olanlar veya alım fırsatı kollayanlar. Benim paramla oldukça yüksek bir seviyede olduğu için bu tarafı dikkatle takip etmek gerekiyor. İyi karar vermek gerekiyor. 2026 yılının ilk yarısında 4.250 dolar, gram tarafında 6.350 ve devamında 6.500 lira seviyeleri sürpriz olmayacaktır” dedi.