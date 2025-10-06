Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Hesaplar didik didik edilecek! Fazla gideri olan izahat vermeye çağrılacak

Halk arasında naylon fatura olarak bilinen sahte belge kullanımını hızlıca zaman aşımına düşmeden tespit etmek ve kamu zararını azaltmak amacıyla oluşturulan kurgan sisteminde kimler nasıl cezalandırılacak? Mali Müşavir Murat Bal kurgan sistemi hakkında merak edilenleri TGRT Haber'e özel anlattı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 16:38

Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi anlamına gelen KURGAN sistemi piyasalarda merak ve endişe konusu olmaya başladı. Piyasalarda gelir gider dengesizliği hakkında merak edilenleri TGRT Haber'e özel olarak anlatan Mali Müşavir Murat Bal, bu konuda yapılan yasa dışı uygulamalara dikkat çekti.

Hesaplar didik didik edilecek! Fazla gideri olan izahat vermeye çağrılacak

Bal, "Gelir gider ortalama yüzde 60-70 değil giderleriniz 90 olarak gösterilmişse fazla gider varsa incelenmesi gereken bir şey var diye algılanıyor. Her ortalama dışına çıkan şirket yanıltıcı belge kullanıyor demek değildir. Kurgan sistemi sadece riski belirler. Sonrası denetimle ortaya çıkar" diyerek sistem hakkında bilgi verdi.

Hesaplar didik didik edilecek! Fazla gideri olan izahat vermeye çağrılacak

AÇIKLAMANIZ YETERLİ BULUNMAZSA CEZA!

Sistemin devreye girmesiyle birlikte mükelleflere uyarı yazılarının gittiğini belirten Bal, "Aslında riske takıldığını gösteriyor. Bugün kredi kullanmak istediğinizde kredi notu oluyorsa burada da satış ve girişler arasında fark üzerinden risk puanı veriyor. Yanıltıcı belge düzenleyen bir şirketseniz sizi izaha davet ediyor. Eğer izahat kanunlar çerçevesinde haklı çıkarırsa sorun yaşanmıyor. Yeterli bulunmazsa çekle havale bankla yoluyla ödeme yapmadıysanız, şirketler aranızda sözleşme yoksa, eksik evrak varsa maalesef incelemeye sevkini isteyebiliyor" dedi.

Hesaplar didik didik edilecek! Fazla gideri olan izahat vermeye çağrılacak

PİYASALARDA KURGAN TEDİRGİNLİĞİ

Kurgan sisteminin vergi denetim süreçlerini hızlandırdığını vurgulayan Bal, daha öncesinde 3-5 yıla başlayan vergi denetimlerinin Kurgan sistemi sayesinde çok hızlı müdahale edileceğini bunun da gelir idaresi ve mükellef arasında köprü kuracağını anlattı.

Hesaplar didik didik edilecek! Fazla gideri olan izahat vermeye çağrılacak

Bal ayrıca, sahte belge düzenleyici firmalarla mücadelede sistemin önemli bir rol oynayacağını belirterek "Sahte belge düzenleyici firmalar çeteleşti. Sokaktaki bilgisiz insanlara şirket açılabiliyor. Bunların hepsi çete mantığıyla bir lider kadrosu oluyor. En önemli konu üzerine şirket açılan kişiler değil bu çete uygulamasını yapan kişilerin üzerine gidilmesi gerekiyor. Kurgan sistemiyle orada da başarılı sonuçlar elde edilecek" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Altın için manipülasyon alarmı! İslam Memiş: Zengin olma hayali kurmayın
İkinci el araç alacaklara uyarı: Ne zaman araç alalım?
ETİKETLER
#Vergi Denetimi
#Kurgan
#Gelir Gider Dengesi
#Mali Müşavir
#Yanıltıcı Belge
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.