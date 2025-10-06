Hesaplar didik didik edilecek! Fazla gideri olan izahat vermeye çağrılacak

Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi anlamına gelen KURGAN sistemi piyasalarda merak ve endişe konusu olmaya başladı. Piyasalarda gelir gider dengesizliği hakkında merak edilenleri TGRT Haber'e özel olarak anlatan Mali Müşavir Murat Bal, bu konuda yapılan yasa dışı uygulamalara dikkat çekti.

Bal, "Gelir gider ortalama yüzde 60-70 değil giderleriniz 90 olarak gösterilmişse fazla gider varsa incelenmesi gereken bir şey var diye algılanıyor. Her ortalama dışına çıkan şirket yanıltıcı belge kullanıyor demek değildir. Kurgan sistemi sadece riski belirler. Sonrası denetimle ortaya çıkar" diyerek sistem hakkında bilgi verdi.

AÇIKLAMANIZ YETERLİ BULUNMAZSA CEZA!

Sistemin devreye girmesiyle birlikte mükelleflere uyarı yazılarının gittiğini belirten Bal, "Aslında riske takıldığını gösteriyor. Bugün kredi kullanmak istediğinizde kredi notu oluyorsa burada da satış ve girişler arasında fark üzerinden risk puanı veriyor. Yanıltıcı belge düzenleyen bir şirketseniz sizi izaha davet ediyor. Eğer izahat kanunlar çerçevesinde haklı çıkarırsa sorun yaşanmıyor. Yeterli bulunmazsa çekle havale bankla yoluyla ödeme yapmadıysanız, şirketler aranızda sözleşme yoksa, eksik evrak varsa maalesef incelemeye sevkini isteyebiliyor" dedi.

PİYASALARDA KURGAN TEDİRGİNLİĞİ

Kurgan sisteminin vergi denetim süreçlerini hızlandırdığını vurgulayan Bal, daha öncesinde 3-5 yıla başlayan vergi denetimlerinin Kurgan sistemi sayesinde çok hızlı müdahale edileceğini bunun da gelir idaresi ve mükellef arasında köprü kuracağını anlattı.

Bal ayrıca, sahte belge düzenleyici firmalarla mücadelede sistemin önemli bir rol oynayacağını belirterek "Sahte belge düzenleyici firmalar çeteleşti. Sokaktaki bilgisiz insanlara şirket açılabiliyor. Bunların hepsi çete mantığıyla bir lider kadrosu oluyor. En önemli konu üzerine şirket açılan kişiler değil bu çete uygulamasını yapan kişilerin üzerine gidilmesi gerekiyor. Kurgan sistemiyle orada da başarılı sonuçlar elde edilecek" dedi.