Altın için manipülasyon alarmı! İslam Memiş: Zengin olma hayali kurmayın

Altın fiyatları her geçen gün kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarındaki son yükselişle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve yatırımcıları uyardı. Memiş, "Altın tarafında ortada hiçbir şey yokken neden bu kadar yükseldi? Ya savaş fiyatlanıyor ya da büyük bir manipülasyon fiyatlaması var ve bu enkazın altında ciddi canlar yanacak" diyerek sistemle ilgili farkındalık kazandırmaya çalıştı.

Memiş, altın fiyatlarının mevcut durumunu "Şöyle bir sistem düşünün: Ortada hiçbir şey yokken 46 yılın zirvesinde bir ons altın var karşımızda" diyerek yatırımcılar için ciddi uyarılarda bulundu. Memiş, "Mesela gram altın bu 9 aylık süreç içerisinde yüzde 73 oranında bir getiri sağladı. Ons altın, dünyada uluslararası piyasalarda yüzde 46 değer kazandı. Bilerek ve isteyerek yol veriyorlar. Bu yüzde 46’lık kazanç yüzde 56, yüzde 66 olabilir. Bu yüzde 73’lük kazanç yüzde 100 olabilir. Bu kazanç ne kadar fazla olursa sistem zahmetsiz bir şekilde bir o kadar senin üzerinden para kazanacak” diyerek çok ciddi bir uyarıda bulundu.

2026'DA PİYASAYI NELER BEKLİYOR?

2025 ve 2026 yılları için piyasa öngörüsünü de paylaşan Memiş, "Kesinlikle yatırımcılar kazanmayacak, sistem kazanacak. Boşuna ‘zengin olacağım’ hayali kurmayın" uyarısında bulundu. Altındaki değer artışına rağmen piyasada oluşan algıya da dikkat çeken Memiş, "Şu anda bir değer artışı var ve topluma altın fiyatları düşmeyecek algısı inandırıldı. Bu algıyı inandırdıkları için bir manipülasyon fiyatlaması göreceğiz. Çok uzak değil bu tarih" ifadelerini kullandı.

2026 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLACAK?

2026 yılı hedeflerini de paylaşan Memiş, ons altın için 4.250 dolar, gram altın için ise 6.350-6.500 lira seviyelerini işaret etti.

Memiş, yatırım felsefesini açıklarken "2025 yılında sloganımız ‘Az insan, çok para’ idi. Son çeyreğe girdik ve neden böyle bir slogan belirlediğimizi gördünüz. 2026 sloganımız: ‘Biz sizden değiliz, biz onlardan da değiliz’" olacak dedi.

ÇOK PARA KAZANDIRACAK YENİ BİR İŞ DOĞUYOR

Cuma günü açıklanan enflasyon rakamlarına da değinen Memiş, "Enflasyon yüzde 2,5 civarında açıklandı. Dikkat çeken konu gıda fiyatlarında fiyat artışlarının olması. Kuraklık ve iklim değişikliği etkisiyle gıda ve sağlıklı ürünler pahalılaşıyor. Bu nedenle sermayesi olup farklı iş arayışında olanlar köylere dönerek kendi markalarıyla doğal gıda üretmeye başladı. Bu trendin önümüzdeki yıllarda çok kazançlı olacağını düşünüyorum" dedi.

Piyasa değerlendirmelerini de paylaşan Memiş, "Borsa İstanbul 100 endeksi yüzde 2 düşüşle 10.858 puan seviyesinden haftayı tamamladı. Gram altın 5.378 lira, ons altın 3.887 dolar seviyesinden kapandı. Ben kişisel olarak 3.750 dolar seviyesinden çıkış yaptım ve 11.800 liradan Bitcoin’e girdim. Gümüş ve altın tarafında agresif yükselişler görüldü; düşüşler devam edene kadar bekleyeceğim. Brent petrol 64 dolar seviyesinden kapandı. Bitcoin 122.560 dolar seviyesinde. Benim kişisel pozisyonlarım bunlar; siz kendi risk tercihinize göre karar verin" diyerek yatırımcılar için kısa bir yol haritası önerdi.