Memur ve emekli zammı hesapları değişti! İsa Karakaş'tan kritik maaş açıklaması

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon ise 33,29 olarak gerçekleşti. Ocak ayında netleşecek olan çalışan, emekli, memur ve memur emeklisi maaş zamlarını etkileyecek olan enflasyon rakamı doğrultusunda hangi maaş ne kadar zam alacak? Sosyal güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a maaş zamları ve enflasyon rakamlarıyla ilgili merak edilen soruları cevapladı.

Beklentilerin yüzde 2,5 oranında enflasyon açıklanacağı yönünde olduğunu belirten İsa Karakaş İstanbul Ticaret Odası’nın yüzde 3,19’luk enflasyonunun bile üzerinde kalarak TÜİK'in eylül ayı enflasyonunu yüzde 3,23 olarak açıkladığını; enflasyon yüksek olsa da böyle bir rakamın beklenmediğini belirtti. Açıklanan enflasyon rakamının hesapları değiştirdiğini ifade eden Karakaş, enflasyonla mücadelede yüzde 30 rakamının psikolojik bir sınır olduğunu söyleyerek yıl sonunda enflasyonun mutlaka bu oranın altında kalacağını beklediğini vurguladı.

EKİM AYI VERİSİ ÇOK KRİTİK

Karakaş, enflasyon rakamının yüzde 30'un altında kalması ve beklenen maaş zamları için de Ekim ayı enflasyon rakamının çok kritik olduğunun altını çizdi.

YIL SONU ENFLASYON RAKAMI NE KADAR OLACAK?

Karakaş, "Şu anki tabloya göre yüzde 30’un altında, örneğin yüzde 29,9 gibi bir oranda kalması için Türkiye’nin önümüzdeki üç ayda çok düşük, yüzde 1 civarında ya da altında enflasyon açıklaması gerekiyor. Bundan sonraki üç ayda TÜİK bu şekilde mi davranacak yoksa gerçek enflasyona yakın rakamlar mı açıklayacak? İşte bütün bunlar, SSK, Bağkur, memur emeklileri ve memurların zam oranlarını belirleyecek" dedi.

ÜÇ AYLIK ENFLASYONLA BİRLİKTE SSK, BAĞKUR, BANKA VE ODA SANDIKLARININ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Karakaş, "Temmuz ve ağustos aylarında açıklanan toplam enflasyon yüzde 4,14’tü. Eylül enflasyonuyla birlikte bu oran yüzde 7,5’a yükseldi. Yani bugün itibarıyla SSK’lı, Bağ-kur'lu ya da banka ve diğer sandıklardan emekli olanların cebinde yüzde 7,5 oranında bir artış kesinleşmiş durumda" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

16.881 TL olan en düşük emekli maaşı alan bir emeklinin maaşı ise enflasyon farkına göre 18.148 TL’ye yükselecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklilerinde toplu sözleşme faktörünün devreye girdiğini belirten Karakaş, sadece enflasyon farkı değil, toplu sözleşmeden gelen oranlarla Temmuz ayında 7. dönem toplu sözleşmeden kalma yüzde 5’lik bir oran olduğunu bu yüzde 5’in aşılması durumunda enflasyon farkıyla ocak ayında yüzde 11’lik ilave zam uygulanacağını ayrıca 1.000 TL’lik seyyanen taban artışı da ekleneceğini söyledi.

"Temmuz ve ağustos aylarında yüzde 5 oranı aşılmadığı için o dönemde memurlara enflasyon farkı doğmamıştı. Ancak eylül ayı enflasyonuyla birlikte TÜİK’in açıkladığı rakamla memurlar ve memur emeklileri için yüzde 2,38’lik bir enflasyon farkı ortaya çıktı" diyen Karakaş, bugün itibarıyla tüm memur ve memur emeklilerinin cebinde 3 aylık enflasyon farkına göre yüzde 13,64’lük bir artış olduğunun altını çizdi. Buna 1.000 TL’lik seyyanen artış da eklenecek. Karakaş, çalışan memurlar için net tutarın ayrıca hesaplanması gerektiğini hatırlattı.

HANGİ MAAŞ NE KADAR ARTACAK?

SSK ve Bağkur emeklileri için bugün itibarıyla 3 aylık enflasyona göre yüzde 7,5, memur emeklileri için ise yüzde 13,64 oranında bir artış kesinleştiğini söyleyen Karakaş, buna ek olarak 1.000 TL taban artışı olacağını ekledi.

REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM İÇİN KULİS BİLGİSİ

Emeklerin özellikle ocak ayında hükümetin refah payı verip vermeyeceği veya seyyanen zam verip vermeyeceğini merak ettiğini belirten Karakaş, "Şu anda bu konuda konuşmak çok erken olsa bile Ankara'dan takip ettiğimiz kadarıyla 2026 Ocak ayında seyyanen zammın söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Refah payı için ise bir şey demek için çok erken olduğunu söyleyebiliriz" diyerek cümlelerini noktaladı.