Bunu yapan evinden çıkarılacak! Kira zammında kritik uyarı

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 yıllık enflasyon ise 33,29 olarak gerçekleşti. Ekim ayı​ azami kira zam oranı da konut ve işyerleri için yüzde 38,36 oldu. Kira ödemekle yükümlü olduğunuz kişiler bu orandan daha yüksek kira artışı talep ederse ne yapabilirsiniz? Gündemden düşmeyen bu soruların cevabını Tgrthaber.com Ekonomi Editörü Bengü Sarıkuş'a cevaplayan Avukat Mert Yalçın; kiracılara kritik uyarılarda bulundu. İşte röportajın detayları...

HUKUKİ DAYANAĞI YOK

Türkiye'de kiracının hakları yasalar çerçevesinde bazı temellere dayanıyor. Bu yasal haklar, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 11 Haziran 2022'de yürürlüğe giren kira artış sınırı düzenlemesi içerisinde yer alıyor. Bu haklar doğrultusunda kiracı azami kira artışından fazlasına hukuki açıdan itiraz edebilir.

Ekim ayı için açıklanan kira artış oranının azami fiyat olarak olduğunu açıklayan Avukat Mert Yalçın, yasal artış oranının üzerinde talep edilen kira zammının hukuki temelinin olmadığını hatırlattı.

KONU MAHKEMEYE TAŞINIRSA NE OLACAK?

Yalçın'ın ifadesine göre, azami kira zammının üzerinde kira isteyen ev sahibine karşı kiracının ispat zorunluluğu bulunmuyor. Kiracı, yasal oranın üzerindeki artışı reddederse ev sahibi mahkemeye başvurabilir ancak bu durumda başvurulan mahkeme de yasal oranı yani bu ayı baz alırsak Ekim ayı azami kira artış oranını dikkate alacak. Yalçın, yasal gerekçe göstererek kiracının konut ve işyerleri için belirlenen azami kira zammı kadar yani Ekim ayı içerisinde geçerli olacak şekilde yüzde 38,36 oranında zam yapmasının yeterli olduğunu bildirdi.

EV SAHİBİ SİZİ EVİNİZDEN ÇIKARABİLİR Mİ?

TÜİK'in enflasyon rakamına bağlı olarak belirlediği maksimum kira artış oranını ödeyen kiracı evden tahliye edilemez. Kiracılar için evden çıkarılma hakkı genelde iki temel konu üzerinden uygulanıyor. Kiracının kirayı zamanında ödememesi ve ev sahibinin elinde iki haklı ihtarın olması bu duruma olanak sağlıyor.

Yalçın, "Kiracının evi boşaltması için taahhütnamesi varsa ve evden çıkma süresi dolduysa; ev sahibinin kendisi ya da birinci derece yakını eve kullanım amacıyla taşınacaksa ve bunu ispat edebiliyorsa; kiracısını evden tahliye edebilir" dedi.