Nakit ihtiyacı olanlar dikkat! Faizsiz kredide limitler yükseldi

Nakit ihtiyacının arttığı sonbahar aylarında tüketiciler faizsiz ihtiyaç kredisi araştırmasına yöneliyor. Kısa süreli nakit akışını sağlamak için sıfır faizli ihtiyaç kredisi veren bankalar müşteri çekebilmek adına kredi limitlerini artırıyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 40 milyar 512 milyon lira artarak 2 trilyon 585 milyar 35 milyon liraya çıktı. Söz konusu tutarın 622 milyar 392 milyon lirası konut, 50 milyar 404 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 912 milyar 239 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Peki hangi bankalar müşterilerine faizsiz tüketici kredisi veriyor? İşte nakit ihtiyacını çözmek için kredi veren bankalar...

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans

1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan Ek Hesap

GARANTİ BBVA

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 75.000 TL

Sigortasız, 50.000 TL’ye varan kredi

25.000 TL’ye varan Taksitli Nakit Avans

ENPARA.COM

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 75.000 TL

6 aya varan vade ile 75.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

QNB

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 85.000 TL

3 ay vadeli 60.000 TL ihtiyaç kredisi

3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

AKBANK

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 60.000 TL

6 ay vadeli 35.000 TL’ye varan kredi

3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan Taksitli Avans fırsatı

DENİZBANK

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 90.000 TL

3 ay vadeli 65.000 TL’ye varan kredi

3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans

TEB

Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %0 – %2,99

Toplam: 150.000 TL

%0 faizli 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans

%2,99 faizli 36 ay vadeli 125.000 TL kredi

ALBARAKA

Yeni Müşterilere Özel

Finansman Oranı: %0

Toplam: 85.000 TL

Vade farksız 25.000 TL Finansman

World kartlarınız ile 60.000 TL’ye kadar vade farksız 6 Taksit

KUVEYTTÜRK

Yeni Müşterilere Özel

Finansman Oranı: %0

Toplam: 50.000 TL

Sağlam Kart Troy ile 50.000 TL’ye kadar harcamaya vade farksız 5 taksit