Ekonomi
Ucuz kiranın formülü: TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu

Ev kirasını ödemekte zorlanan vatandaşa çare olacak projede detaylar belli oluyor. İstanbul'da hayata geçirilecek "Kiralık Sosyal Konut Projesi"nden, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek ve konutlar rayiç değerin altında bedellere kiraya verilecek. İşte ucuz kiralık konutun tüm detayları...

03.10.2025
12:31
03.10.2025
12:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son Kabine Toplantısı'nda kamuoyuna açıkladığı projeyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'daki fahiş kira artışlarını dengelemek ve vatandaşların konuta erişimini kolaylaştırmak için Toplu Konut İdaresi () eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçirecek.

Ucuz kiranın formülü: TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu

Deprem riski altındaki İstanbul'da bir yandan çalışmaları bir yandan "Yarısı Bizden Kampanyası" ile konut stokunu yenilemeye çalışan Bakanlık, 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği projeyle de megakentin konut talebine cevap verecek. Kampanya kapsamında inşa edilecek kiralık sosyal konutlarla vatandaşların üzerindeki kira yükü hafifletilecek.

Ucuz kiranın formülü: TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu

KONUTLAR TAMAMLANINCA KİRAYA VERİLECEK

500 bin sosyal konutun inşa edileceği "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da satışa sunulacak konutların yanı sıra kiralanacak konutlar için kontenjan ayrılacak. Devletin ev sahibi olacağı sistem için TOKİ koordinesinde bir mekanizma kurulacak. Konutların yapımının tamamlanmasının ardından kiralama süreci başlayacak.

Ucuz kiranın formülü: TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu

RAYİÇ BEDELİN ALTINDA KİRAYA VERİLECEK

Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan, belirlenen kriterlere uygun kişiler faydalanabilecek. Konutların ne kadar süreliğine kiralanacağını TOKİ duyuracak. TOKİ'nin konut satışında olduğu gibi, başvuru yapanlar arasında hak sahipliği süreci kurayla belirlenecek. Kurada kiracı olmaya hak kazanan vatandaşlar sözleşme imzalayacak. Bu süreçte düzenli kira ödemelerinin yapılıp yapılmadığı ve evlerin durumu düzenli denetime tabi olacak.

Ucuz kiranın formülü: TOKİ'nin kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu

Kontratta belirlenen sürecin dolmasının ardından evler, gerekli bakımlar yapıldıktan sonra tekrar kriterlere uygun olan ve kurayla belirlenen hak sahiplerine kiralanabilecek.

UCUZ KİRAYA ULAŞILACAK

Afet riski ve güvenli konut ihtiyacı, fahiş konut ve kira tutarlarına karşı hayata geçirilecek bu sistemle, İstanbul'da yaşayanların uygun ücretli kiralık dairelere erişebilmesi sağlanacak.

