Araç alacaklar dikkat! İşte otomobil kararınızı değiştirecek liste

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) kayıtlarına göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.71 büyüyerek 110 bin 302 adet satışa ulaştı.
Böylece yeni ÖTV düzenlemesine rağmen, tüm zamanların en yüksek Eylül satışları elde edildi. Eylül ayında otomobil satışları yüzde 26.77 artışla 88 bin 274 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 21.66 büyüyerek aylık 22 bin 28 adete ulaştı. Toplam pazar 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 66.5 arttı. Öte yandan Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.15 oranında artarak 927 bin 647 adet ile tüm zamanların 9 aylık satış rekorunu kırdı.
Eylül ayında otomobil satışlarında Renault arayı açarken hem aylık bazda hem de 9 ay sonunda zirvedeki yerini korudu. Eylülde büyüme oranlarına bakıldığında ise ilk 10 sırada yer alan markalardan Toyota'nın %115, Nissan'ın yüzde 110 büyüdüğü görülüyor.
Renault Megane Sedan: 4 bin 372
Fiat Egea Sedan: 4 bin 5
Renault Clio HB: 3 bin 707
Nissan Qashqai: 3 bin 621
Dacia Sandero Stepway: 3 bin 290
Toyota Corolla: 2 bin 542
Fiat Egea Cross: 2 bin 445
Renault Duster: 2 bin 138
Toyota C-HR 2 bin 80
Hyundai i20: Bin 912
Renault, Eylül ayında gerçekleştirdiği 11 bin 529 adet satışla en çok satan marka oldu. Renault'nun sevilen yerli üretim modellerinden Clio ve Megane Sedan, yılın ilk dokuz ayında en çok satılan ilk iki model olurken, Eylül ayının en çok satan modeli ise Megane Sedan oldu.
Eylül ayında toplam 11 bin 529 satış adediyle en çok satan marka olan Renault, yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği 92 bin 95 adetlik satışla en çok tercih edilen marka oldu. Markadan yapılan açıklamaya göre; Renault'nun yerli üretim modelleri Clio ve Megane Sedan da satış rakamlarıyla öne çıkmaya devam etti.