Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Araç alacaklar dikkat! İşte otomobil kararınızı değiştirecek liste

Otomobil alacakların en çok merak ettiği konulardan biri olan satış rakamları Eylül ayı için belli oldu. ÖTV düzenlemesine rağmen, tüm zamanların en yüksek Eylül satışları elde edildi. İşte otomobil alacakların kararını etkileyecek güncel veriler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 11:31
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 11:33

Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) kayıtlarına göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarı Eylül’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25.71 büyüyerek 110 bin 302 adet satışa ulaştı.

Araç alacaklar dikkat! İşte otomobil kararınızı değiştirecek liste

Böylece yeni ÖTV düzenlemesine rağmen, tüm zamanların en yüksek Eylül satışları elde edildi. Eylül ayında otomobil satışları yüzde 26.77 artışla 88 bin 274 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 21.66 büyüyerek aylık 22 bin 28 adete ulaştı. Toplam pazar 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 66.5 arttı. Öte yandan Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen satışlar bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.15 oranında artarak 927 bin 647 adet ile tüm zamanların 9 aylık satış rekorunu kırdı.

Araç alacaklar dikkat! İşte otomobil kararınızı değiştirecek liste

Eylül ayında otomobil satışlarında arayı açarken hem aylık bazda hem de 9 ay sonunda zirvedeki yerini korudu. Eylülde büyüme oranlarına bakıldığında ise ilk 10 sırada yer alan markalardan Toyota'nın %115, Nissan'ın yüzde 110 büyüdüğü görülüyor.

Araç alacaklar dikkat! İşte otomobil kararınızı değiştirecek liste

EYLÜL AYINDA EN ÇOK SATILAN MODELLER

Renault Megane Sedan: 4 bin 372

Fiat Egea Sedan: 4 bin 5

Renault Clio HB: 3 bin 707

Nissan Qashqai: 3 bin 621

Dacia Sandero Stepway: 3 bin 290

Toyota Corolla: 2 bin 542

Fiat Egea Cross: 2 bin 445

Renault Duster: 2 bin 138

Toyota C-HR 2 bin 80

Hyundai i20: Bin 912

Araç alacaklar dikkat! İşte otomobil kararınızı değiştirecek liste

Renault, Eylül ayında gerçekleştirdiği 11 bin 529 adet satışla en çok satan marka oldu. Renault'nun sevilen yerli üretim modellerinden Clio ve Megane Sedan, yılın ilk dokuz ayında en çok satılan ilk iki model olurken, Eylül ayının en çok satan modeli ise Megane Sedan oldu.

Araç alacaklar dikkat! İşte otomobil kararınızı değiştirecek liste

Eylül ayında toplam 11 bin 529 satış adediyle en çok satan marka olan Renault, yılın ilk dokuz ayında gerçekleştirdiği 92 bin 95 adetlik satışla en çok tercih edilen marka oldu. Markadan yapılan açıklamaya göre; Renault'nun yerli üretim modelleri Clio ve Megane Sedan da satış rakamlarıyla öne çıkmaya devam etti.

Araç alacaklar dikkat! İşte otomobil kararınızı değiştirecek liste
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira artış tavan rakamı
Emekli ve memur zammı için kritik ipucu: Herkesin maaşı değişecek!
ETİKETLER
#otomotiv
#renault
#Türkiye Pazarı
#Otomobil Satışı
#Megane Sedan
#Eylül Satışı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.