Ekim ayı kira zam oranı belli oldu! İşte konut ve iş yeri kira artış tavan rakamı

Ekim ayı kira zam oranı TÜİK'in Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla belirlendi. 2025 Ekim ayı konut ve işyeri kirasına azami yapılacak kira artışı oranı 38,36 oldu.
Kira zam oranı TÜFE hesaplaması 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00 da açıklandı. Böylece 2025 yılı konut ve işyeri kira artışı zamları azami 38,36 olarak netleşti. Geçtiğimiz Eylül ayında ise kira artış oranı yüzde 39.62 olmuştu.
Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 yıllık enflasyon ise 33,29 olarak gerçekleşti.