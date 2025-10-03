Emekli ve memur zammı için kritik ipucu: Herkesin maaşı değişecek!

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 yıllık enflasyon ise 33,29 olarak gerçekleşti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

En düşük emekli maaşına yapılacak olası düzenleme doğrudan Meclis kararıyla belirleniyor. Yıl sonunda hükümetin yapacağı değerlendirme sonrasında, en düşük maaşlara ek zam yapılıp yapılmayacağı netleşecek.

HERKESİN MAAŞI DEĞİŞECEK

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları, enflasyonun kümülatif artışına göre hesaplanıyor. Her yıl Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere iki dönemde maaşlara enflasyon oranında zam yansıtılıyor.

TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL VERİLERİNE GÖRE YÜZDE 7,5 ZAM

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında ise 2,04 olarak açıklanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Eylül ayı verisiyle birlikte 3 aylık enflasyon yüzde 7,50 oldu. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,5 zam gelmesini garantilemiş oldu. Diğer ayların enflasyon verileriyle gerçek zam oranı kesinleşmiş olacak.

Eylül enflasyonu (TÜFE, aylık): yüzde 3,23

Yıllık TÜFE: yüzde 33,29

Temmuz enflasyonu: yüzde 2,06

Ağustos enflasyonu: yüzde 2,04

3 aylık enflasyon yüzde 7,50