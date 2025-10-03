Menü Kapat
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu: Herkesin maaşı değişecek!

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK’in Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, emeklilerin 2026 yılı Ocak ayında alacağı zam oranı netleşmeye başladı. İşte açıklanan rakamlar doğrultusunda emekli maaşına gelecek zam oranı...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 10:13
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 10:23

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı rakamı açıklandı. verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 yıllık enflasyon ise 33,29 olarak gerçekleşti.

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu: Herkesin maaşı değişecek!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

En düşük emekli maaşına yapılacak olası düzenleme doğrudan Meclis kararıyla belirleniyor. Yıl sonunda hükümetin yapacağı değerlendirme sonrasında, en düşük maaşlara yapılıp yapılmayacağı netleşecek.

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu: Herkesin maaşı değişecek!

HERKESİN MAAŞI DEĞİŞECEK

ve emekli aylıkları, enflasyonun kümülatif artışına göre hesaplanıyor. Her yıl Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere iki dönemde maaşlara enflasyon oranında yansıtılıyor.

Emekli ve memur zammı için kritik ipucu: Herkesin maaşı değişecek!

TEMMUZ, AĞUSTOS, EYLÜL VERİLERİNE GÖRE YÜZDE 7,5 ZAM

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında ise 2,04 olarak açıklanmıştı. SSK ve Bağ-Kur emeklileri toplam enflasyona göre maaş zammı alıyor. Eylül ayı verisiyle birlikte 3 aylık enflasyon yüzde 7,50 oldu. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 7,5 zam gelmesini garantilemiş oldu. Diğer ayların enflasyon verileriyle gerçek zam oranı kesinleşmiş olacak.

Eylül enflasyonu (TÜFE, aylık): yüzde 3,23

Yıllık TÜFE: yüzde 33,29

Temmuz enflasyonu: yüzde 2,06

Ağustos enflasyonu: yüzde 2,04

3 aylık enflasyon yüzde 7,50

