TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı: İşte Eylül ayı enflasyon verileri

Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon rakamı açıklandı. TÜİK verilerine göre Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 yıllık enflasyon ise 33,29 olarak gerçekleşti.

BEKLENTİ ANKETİ SONUCU NE OLMUŞTU?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylülde Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,47 artacağını tahmin etmişti. Ekonomistler 2025 sonunda ise enflasyonun yüzde 30,09 olmasını öngörüyor.

9 AYLIK ENFLASYON RAKAMLARI

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre 2025 yılında Tüketici Fiyat Endeksindeki (TÜFE) artış şöyle gerçekleşti:

Ocak: yüzde 5,03

Şubat: yüzde 2,27

Mart: yüzde 2,46

Nisan: yüzde 3,00

Mayıs: yüzde 1,53

Haziran: yüzde 1,37

Temmuz: yüzde 2,06

Ağustos: yüzde 2,04

Eylül: yüzde 3,23

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE YILLIK YÜZDE 36,06 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06 artış, ulaştırmada yüzde 25,30 artış ve konutta yüzde 51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,60, ulaştırmada yüzde 4,15 ve konutta yüzde 7,85 oldu.

TÜFE GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE AYLIK YÜZDE 4,62 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,62 artış, ulaştırmada yüzde 2,81 artış ve konutta yüzde 2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,11, ulaştırmada yüzde 0,44 ve konutta yüzde 0,44 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK YÜZDE 32,86 ARTTI, AYLIK YÜZDE 3,34 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,85 artış olarak gerçekleşti.

YURT İÇİ ÜRETİCİ FİYAT ENDEKSİ (Yİ-ÜFE) YILLIK YÜZDE 26,59 ARTTI, AYLIK YÜZDE 2,52 ARTTI

Yİ-ÜFE 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK YÜZDE 26,63 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 28,73 artış, imalatta yüzde 26,63 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 23,81 artış ve su temininde yüzde 55,03 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,27 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 31,62 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 33,21 artış, enerjide yüzde 25,17 artış ve sermaye mallarında yüzde 26,62 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK YÜZDE 2,79 ARTTI

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,72 artış, imalatta yüzde 2,79 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,05 azalış ve su temininde yüzde 1,74 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,48 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,80 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,07 artış, enerjide yüzde 0,78 artış ve sermaye mallarında yüzde 1,90 artış olarak gerçekleşti.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden bugün açıklanan enflasyon verileri hakkında değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Dönemsel etkilerin azalması ve uyguladığımız arz yönlü politikalarla program önceliğimiz olan dezenflasyonun devamını sağlayacağız." dedi.

https://x.com/memetsimsek/status/1974030731924885711