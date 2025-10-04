Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Faizsiz kredi çektiğini sandı! Hayatının şokunu yaşadı

Vatandaşın ekonomik ihtiyaçlarını suistimal eden dolandırıcılar yeniden sahneye çıktı. İnternet üzerinden 'faizsiz kredi fırsatı' vaadiyle kandırılan bir tüketici birkaç dakika içinde binlerce lirasını böyle kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 11:50
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 11:54

Afyonkarahisar’da yalanıyla yaklaşık 50 bin TL yapan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, polise müracaat eden A.İ.D., isimli şahıs İnternet üzerinden 100 bin TL faizsiz kredi kampanyası gördüğünü, linke tıklayarak kimlik bilgilerini forma girdiğini daha sonrasında kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandığını söyledi.

Faizsiz kredi çektiğini sandı! Hayatının şokunu yaşadı

Sonrasında kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir şahıs tarafından arandığını, kredinin onayladığını ve hesabını kontrol etmesini söylediğini, hesabını kontrol ettiğinde ise 500 bin TL para olduğunu ve şahsın kendisine verdiği hesap bilgilerine 49 bin 750 TL para gönderdiğini belirtti. A.İ.D. daha sonra başka bir hesaba daha gönderecekken arkadaşının uyarması ile durumu fark ettiğini ve dolandırıldığını anlayarak polise başvurduğunu dile getirdi.

Faizsiz kredi çektiğini sandı! Hayatının şokunu yaşadı

Bunun üzerine harekete geçen ekipler düzenledikleri operasyon ile dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği belirlenen F.G.M., ismi şahsı Kocaeli’de yakaladı. Şahıs ardından getirildiği Afyonkarahisar’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uzmanlar dolandırıcılık olaylarına karşı tüketiciyi uyardı. Özellikle sosyal medyadan ya da sms'le size ulaşan faizsiz kredi ya da hesabınıza para yatacak gibi söylemlerde bulunan kişiler ticari açıdan büyük risk taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Işıkhan duyurdu: SGK’dan ailelere 325 milyon lira destek
Tapuda 65 yaş krizi! Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nden net açıklama geldi
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#faizsiz kredi
#Internet Dolandırıcılığı
#Finansal Dolandırıcılık
#Tüketici Uyarısı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.