Bakan Işıkhan duyurdu: SGK’dan ailelere 325 milyon lira destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından 'Aile Yılı' kapsamında verilen destek ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu Bakan Işıkhan, yeni doğan bebekler için ailelere destek olma kapsamında 325 milyon liralık emzirme ödeneği yapıldığını belirtti.

AA
04.10.2025
04.10.2025
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı , bu yıl ocak-ağustos döneminde yaklaşık 325 milyon lira emzirme ödeneği verildiğini bildirdi. Işıkhan, NSosyal'deki hesabından 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakan Işıkhan duyurdu: SGK’dan ailelere 325 milyon lira destek

Sosyal Güvenlik Kurumunun sağladığı "emzirme ödeneği" ile ailelerin yanında olduklarını belirten Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği ödüyoruz. Bu yılın ocak-ağustos döneminde 263 bin 585 rapor için 324 milyon 792 bin 443 lira ödeme yapılmıştır. Yeni hayatlara destek olmaya, ailelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Emzirme ödeneğini e-devlet 'şahıs ödemeleri sorgulama' uygulamasından kontrol edebilirsiniz."

