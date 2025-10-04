Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Marketlerde etiket oyununa dikkat! Vatandaşın cebine gizli tuzak

Tüketiciler son dönemde marketlerde ve birçok alışveriş mağazasında fiyat farklılıklarından şikayet ediyor. Marketlerde reyondaki ürün etiketiyle kasada çıkan fiyat arasında uçurum oluyor. Bazı çalışanlar, farkın bir 'pazarlama taktiği' olarak yapıldığını ve durumun fark edilmesi halinde ücret iadesi yapıldığını itiraf ediyor. Tüketici kanuna göre, fiyat farkı varsa düşük olan geçerli. Uzmanlar, vatandaşlara fişleri kontrol etme ve şikâyette bulunma çağrısı yapıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
04.10.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
04.10.2025
saat ikonu 09:59

Marketlerin kasa oyunu bitmek tükenmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın markette yakaladığı etiketle kasa arasındaki vatandaşların da gündeminde.

çalışanının itirafı niteliğinde olan "Farkı fark ederlerse ödüyoruz aksi durumda kalıyor" açıklamasının ardından gözler yeniden marketlere çevrildi. Sosyal medyada şikâyet yağdıran binlerce vatandaş marketlerin bunu normalleştirdiğini vurguladı.

Marketlerde etiket oyununa dikkat! Vatandaşın cebine gizli tuzak

ETİKETTE BAŞKA KASADA BAŞKA FİYAT

Mağazalar etiketle vatandaşa "Gel-gel" yaparken ürünün fiyatını kasada farklı çıkartıyor. Söz konusu duruma itiraz eden vatandaşlar ise "Etikette yanlışlık olmuş, kasadaki fiyat geçerlidir", "Bu ürünün fiyatı bu şekilde, isterseniz iade edelim", "Hayır fiyatı geçerli değil" gibi bir tavır görüyor.

Oysa ki, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54/2 maddesine göre bir ürünün etiket, tarife veya fiyat listelerinde belirtilen fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olması durumunda, tüketici lehine olan fiyat geçerli. Kasada daha yüksek bir fiyat çıkarsa, tüketici etikette belirtilen daha düşük fiyatı ödemeye hak kazanıyor.

Marketlerde etiket oyununa dikkat! Vatandaşın cebine gizli tuzak

Bu düzenleme, tüketicilerin yanıltılmasını ve mağdur edilmesini önlemeyi amaçlarken, perakende satıcılar arasında dürüst rekabeti teşvik ediyor. Ancak birçok mağaza artık bu kanunu ihlal etmekte bir beis görmüyor.

FARK EDİLİRSE FİYAT FARKI ÖDENİYOR

Etiketle kasa arasında fiyat farkını bir zincir market çalışanına sorulduğunda "Bu marketlerin artık bir pazarlama unsuru oldu. Kasada müşteri çekmek ve gel gel yapmak için düşük fiyat yazılıyor" diyen çalışan, ancak o fiyatın barkotta farklı olduğunu aktarıyor. Çalışan, "Kanuna göre eğer müşteri fark ederse fiyat farkı iade ediyoruz. Ancak özellikle toplu alış verişlerde müşteri bunları tek tek incelemediği için ürün satılıyor" diyor.

Marketlerde etiket oyununa dikkat! Vatandaşın cebine gizli tuzak

TÜKETİCİYE KRİTİK UYARI

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, gıda marketlerinde özellikle toplu alışverişlerde ürünlerdeki fiyat farkının gözden kaçabildiğini vurguladı. Ağaoğlu, "Toplu alışverişler de dahil fişinizi alın ürünlerin fiyatlarını inceleyin. Eğer fark görürseniz gidin markete önce etiketteki fiyatın fotoğrafını çekin sonrasında fişinizi gösterin. Market kanunen tüketici lehine olan fiyatı uygulamak zorunda" dedi. Buna itiraz eden marketleri tüketici hakem heyetlerine şikâyet etmeleri yönünde uyaran Ağaoğlu, "Maalesef son dönemde kasa-etiket arasında ciddi fark oluşmaya başladı. Eskiden marketler daha çekingendi ancak son dönemde bir pazarlama taktiğine dönüştü. Tüketiciyi kandırarak gel-gel yapıyorlar. Burada iş tüketiciye düşüyor. Daha uyanık olmalı, farkı gördüğünde ise Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere hemen her yere şikayet etmeli" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dev bankadan kritik Türkiye tahmini! Yatırımcılar için risk uyarısı
Bunu yapan evinden çıkarılacak! Kira zammında kritik uyarı
ETİKETLER
#tüketici hakem heyeti
#market
#etiket
#fiyat farkı
#Tüketici Ürünleri
#Haklar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.