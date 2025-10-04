Marketlerde etiket oyununa dikkat! Vatandaşın cebine gizli tuzak

Marketlerin kasa oyunu bitmek tükenmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın markette yakaladığı etiketle kasa arasındaki fiyat farkı vatandaşların da gündeminde.

Market çalışanının itirafı niteliğinde olan "Farkı fark ederlerse ödüyoruz aksi durumda kalıyor" açıklamasının ardından gözler yeniden marketlere çevrildi. Sosyal medyada şikâyet yağdıran binlerce vatandaş marketlerin bunu normalleştirdiğini vurguladı.

ETİKETTE BAŞKA KASADA BAŞKA FİYAT

Mağazalar etiketle vatandaşa "Gel-gel" yaparken ürünün fiyatını kasada farklı çıkartıyor. Söz konusu duruma itiraz eden vatandaşlar ise "Etikette yanlışlık olmuş, kasadaki fiyat geçerlidir", "Bu ürünün fiyatı bu şekilde, isterseniz iade edelim", "Hayır etiket fiyatı geçerli değil" gibi bir tavır görüyor.

Oysa ki, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54/2 maddesine göre bir ürünün etiket, tarife veya fiyat listelerinde belirtilen fiyatı ile kasa fiyatı arasında bir fark olması durumunda, tüketici lehine olan fiyat geçerli. Kasada daha yüksek bir fiyat çıkarsa, tüketici etikette belirtilen daha düşük fiyatı ödemeye hak kazanıyor.

Bu düzenleme, tüketicilerin yanıltılmasını ve mağdur edilmesini önlemeyi amaçlarken, perakende satıcılar arasında dürüst rekabeti teşvik ediyor. Ancak birçok mağaza artık bu kanunu ihlal etmekte bir beis görmüyor.

FARK EDİLİRSE FİYAT FARKI ÖDENİYOR

Etiketle kasa arasında fiyat farkını bir zincir market çalışanına sorulduğunda "Bu marketlerin artık bir pazarlama unsuru oldu. Kasada müşteri çekmek ve gel gel yapmak için düşük fiyat yazılıyor" diyen çalışan, ancak o fiyatın barkotta farklı olduğunu aktarıyor. Çalışan, "Kanuna göre eğer müşteri fark ederse fiyat farkı iade ediyoruz. Ancak özellikle toplu alış verişlerde müşteri bunları tek tek incelemediği için ürün satılıyor" diyor.

TÜKETİCİYE KRİTİK UYARI

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, gıda marketlerinde özellikle toplu alışverişlerde ürünlerdeki fiyat farkının gözden kaçabildiğini vurguladı. Ağaoğlu, "Toplu alışverişler de dahil fişinizi alın ürünlerin fiyatlarını inceleyin. Eğer fark görürseniz gidin markete önce etiketteki fiyatın fotoğrafını çekin sonrasında fişinizi gösterin. Market kanunen tüketici lehine olan fiyatı uygulamak zorunda" dedi. Buna itiraz eden marketleri tüketici hakem heyetlerine şikâyet etmeleri yönünde uyaran Ağaoğlu, "Maalesef son dönemde kasa-etiket arasında ciddi fark oluşmaya başladı. Eskiden marketler daha çekingendi ancak son dönemde bir pazarlama taktiğine dönüştü. Tüketiciyi kandırarak gel-gel yapıyorlar. Burada iş tüketiciye düşüyor. Daha uyanık olmalı, farkı gördüğünde ise Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere hemen her yere şikayet etmeli" ifadelerini kullandı.