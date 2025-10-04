Menü Kapat
Hava Durumu
19°
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Dev bankadan kritik Türkiye tahmini! Yatırımcılar için risk uyarısı

Türkiye İstatistik Kurumu eylül ayı enflasyon rakamlarını dün paylaştı. Gelen verilerden sonra ABD merkezli dev banka Citi, dikkat çeken bir Türkiye raporunu yayımladı. Raporda Türkiye'nin enflasyon ve faiz tahmini bulunuyor. İşte yıl sonu için yatırımcıları etkileyecek kritik rakamlar...

İstatistik Kurumu eylül ayı rakamlarını dün açıkladı. Enflasyon rakamlarının beklentinin üzerinde gelmesinin ardından dünyaca ünlü banka 'denkritik bir rapor geldi. Risklere dikkat çeken dev banka yıl sonu enflasyon ve tahminini açıkladı. İşte detaylar...

Dev bankadan kritik Türkiye tahmini! Yatırımcılar için risk uyarısı

Geçtiğimiz ay enflasyon yüzde 3,23 artarken, yıllık bazda ise yüzde 33,29 oldu. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından dünyaca ünlü banka Citi'den dikkat çeken bir Türkiye raporu geldi. Dev banka yıl sonu enflasyon ve faiz tahminlerini açıkladı.

Dev bankadan kritik Türkiye tahmini! Yatırımcılar için risk uyarısı

ENFLASYON BEKLENENİN ÜZERİNDE GELDİ

Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, gıda fiyatlarının eylül ayı enflasyonunu tahminlerin üzerine çıkardığını belirtti. Ekonomistler, zorlu enflasyon görünümü, zayıflayan iç talep ve zayıflayan işgücü piyasasının para politikası için karmaşık bir zemin oluşturduğunu belirtti.

Dev bankadan kritik Türkiye tahmini! Yatırımcılar için risk uyarısı

CITI YIL SONU FAİZ TAHMİNİNİ YAPTI

Merkez Bankası son faiz kararında 250 baz puan indirim yapmıştı. Eylül ayında faiz yüzde 43'ten yüzde 40,50'ye geriledi. Citi'nin yıl sonu faiz tahmini yüzde 37 olarak açıklandı.

Dev bankadan kritik Türkiye tahmini! Yatırımcılar için risk uyarısı

Bankanın notunda, "Bir yandan azalan büyüme beklentileri ve artan işsizlik oranı, Merkez Bankası'nın uzun vadede kısıtlayıcı bir duruşu sürdürmesini zorlaştırabilir. Diğer yandan, enflasyon beklentilerinin Merkez Bankası'nın ara hedeflerinden sapması ve son analizimiz, ihtiyatlı bir faiz indirimi döngüsü için güçlü bir gerekçe oluşturuyor. Bu karmaşık arka planı göz önünde bulundurarak, politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 37'ye ulaşmasını bekliyoruz. Ekonomik aktiviteye, uluslararası rezervlere ve dolarizasyona bağlı olarak daha agresif bir faiz indirimi duruşuna yol açabilecek risklerin de farkında olmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

DEV BANKAYA GÖRE ENFLASYON RAKAMI NE OLACAK?

Dev bankanın yıl sonu enflasyon tahmini ise yüzde 30 oldu. Risk dengesinin ise yukarı yönlü olduğu ifade edildi.

