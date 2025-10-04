Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Ekim döviz kuru rakamları

Kategoriler
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü şekillendirmeye devam ediyor. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının da etkisiyle piyasalar haftayı dalgalı seyirle kapattı. Peki, dolar euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne kadar? İşte 4 Ekim güncel döviz kurları...
ALIŞ: 41,6527
SATIŞ: 41,7158
ALIŞ:48,9302
SATIŞ: 49,0312