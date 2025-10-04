Dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 4 Ekim döviz kuru rakamları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz politikaları, küresel ekonomik gelişmeler ve parite hareketleri kurların yönünü şekillendirmeye devam ediyor. Dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının da etkisiyle piyasalar haftayı dalgalı seyirle kapattı. Peki, dolar euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne kadar? İşte 4 Ekim güncel döviz kurları...

PARA BİRİMİ ALIŞ SATIŞ

DOLAR

ALIŞ: 41,6527

SATIŞ: 41,7158

EURO

ALIŞ:48,9302

SATIŞ: 49,0312