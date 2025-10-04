Altın rekora doymuyor! 4 Ekim 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları tarihi zirveleri gördükten sonra yükselişini tam gaz sürdürüyor. Bu hafta rekor üstüne rekor tazeleyen altının ivmesi hafta sonunda da yukarı yönlü seyrediyor. Altın alış ve satış fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın cumartesi sabahı 5 bin 209,75 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki çeyrek altın ne kadar, yarım altın ne kadar, cumhuriyet altını ne kadar? İşte altın fiyatlarıyla ilgili tüm gelişmeler...

4 Ekim 2025 tarihli çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları şöyle...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 5.208,97 TL

TL Satış: 5.209,75 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 8.714,00 TL

Satış: 8.799,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 17.429,00 TL

Satış: 17.610,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 34.751,00 TL

Satış: 35.085,00 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.886,77 dolar

Satış: 3.887,35 dolar