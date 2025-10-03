Menü Kapat
22°
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Altın fiyatları için son durum ne? İşte altının kilogram fiyatı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altın kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününün sonunda 5 milyon 345 bin liraya yükseldi. Peki güncel gram altın fiyatı ne kadar? İşte güncel altın fiyatlarında son durum?

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
17:26
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
17:28

Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda en düşük 5 milyon 125 bin 500 lira, en yüksek 5 milyon 345 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 yükselişle 5 milyon 345 bin lira oldu. ise 5,191 liradan işlem görüyor.

Altın fiyatları için son durum ne? İşte altının kilogram fiyatı

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 334 bin liradan tamamlamıştı. 'de altında toplam işlem hacmi 19 milyar 768 milyon 381 bin 24,29 lira, işlem miktarı ise 3 bin 788,32 kilogram oldu.

Altın fiyatları için son durum ne? İşte altının kilogram fiyatı

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 19 milyar 871 milyon 131 bin 837,29 lira olarak gerçekleşti. borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Denizbank olarak sıralandı. Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altın fiyatları için son durum ne? İşte altının kilogram fiyatı

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.334.000,00 3.930,00

En Düşük 5.125.500,00 3.825,00

En Yüksek 5.345.000,00 3.988,70

Kapanış 5.345.000,00 3.831,05

Ağırlıklı Ortalama 5.279.601,56 3.883,89

Toplam İşlem Hacmi (TL) 19.768.381.024,29

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.788,32

Toplam İşlem Adedi 197

