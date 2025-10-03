Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Gram altın düşüşte: İşte 3 Ekim 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Güvenli liman olarak bilinen ve yatırımcıların vazgeçilmezi olan altın fiyatlarındaki değişiklik yakından takip ediliyor. Bu hafta rekor üstüne rekor altın güne düşüşle başladı. Dün 5 bin 200 TL seviyelerini gören gram altın sabah saatlerinde 5 bin 168 liradan işlem görüyor. Peki çeyrek altın, tam altın, Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 3 Ekim 2025 altın fiyatları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Onur Kaya
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 08:59
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 09:11

Türkiye İstatistik Kurumu () eylül ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Saat 10.00'da belli olacak rakamları öncesi altın piyasasındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta rekor seviyeleri gören haftanın son işlem gününde 5.168,18 TL'den işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Ekim 2025 altın fiyatlarında son durum...

3 Ekim 2025 tarihli , ve alış-satış fiyatları şöyle...

Gram altın düşüşte: İşte 3 Ekim 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

GRAM ALTIN NE KADAR?

  • Alış: 5.167,67 TL
  • Satış: 5.168,28 TL
Gram altın düşüşte: İşte 3 Ekim 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

  • Alış: 8.650,00 TL
  • Satış: 8.730,00 TL
Gram altın düşüşte: İşte 3 Ekim 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?

  • Alış: 17.301,00 TL
  • Satış: 17.471,00 TL
Gram altın düşüşte: İşte 3 Ekim 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 34.495,00 TL

Satış: 34.808,00 TL

Gram altın düşüşte: İşte 3 Ekim 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.856,77

Satış: 3.857,24

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Deprem sonrası altın uçtu! 52 haftanın en yüksek seviyesine yerleşti
ETİKETLER
#Ekonomi
#altın fiyatları
#gram altın
#çeyrek altın
#enflasyon
#tüik
#yarım altın
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.