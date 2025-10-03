Gram altın düşüşte: İşte 3 Ekim 2025 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu bugün açıklayacak. Saat 10.00'da belli olacak enflasyon rakamları öncesi altın piyasasındaki son durum merak ediliyor. Bu hafta rekor seviyeleri gören altın fiyatları haftanın son işlem gününde 5.168,18 TL'den işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 3 Ekim 2025 altın fiyatlarında son durum...

3 Ekim 2025 tarihli çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları şöyle...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 5.167,67 TL

Satış: 5.168,28 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 8.650,00 TL

Satış: 8.730,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 17.301,00 TL

Satış: 17.471,00 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 34.495,00 TL

Satış: 34.808,00 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Alış: 3.856,77

Satış: 3.857,24