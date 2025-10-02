Deprem sonrası altın uçtu! 52 haftanın en yüksek seviyesine yerleşti

ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması, İsrail'in şiddet eylemleri, Sumud filosunun küresel ölçüde takip edilmesi, İstanbul'da hissedilen ve Marmara Ereğlisi merkezli gerçekleşen deprem gibi birçok etmen varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Dünyadaki ve yurt içindeki siyasi gelişmelerden etkilenen piyasalarda değişkenlik devam ediyor. İstanbul'da etkilenen deprem gram altın/TL bazlı fiyatları yükseltti.

Borsadaki risk algısı, yatırımcının güvenli liman altına yeniden yönelmesine neden oldu. Altın fiyatları 52 haftanın en yüksek seviyesine yerleşti. Gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,212 lira seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 334 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 127 bin lira, en yüksek 5 milyon 339 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 334 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 303 bin liradan tamamlamıştı.