Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Deprem sonrası altın uçtu! 52 haftanın en yüksek seviyesine yerleşti

Deprem ve jeopolitik gelişmelerin dolaylı yoldan etkilediği piyasalarda altın fiyatları yükselişini devam ettirdi. Gram altın TL bazında kendi rekorunu kırdı. TSİ 16,30 itibarıyla gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,212 lira seviyesine yükseldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 16:48

ABD'de federal hükümetin bütçe yetersizliğinden dolayı kapanması, İsrail'in şiddet eylemleri, Sumud filosunun küresel ölçüde takip edilmesi, İstanbul'da hissedilen ve Marmara Ereğlisi merkezli gerçekleşen gibi birçok etmen varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor. Dünyadaki ve yurt içindeki siyasi gelişmelerden etkilenen piyasalarda değişkenlik devam ediyor. İstanbul'da etkilenen deprem /TL bazlı fiyatları yükseltti.

Deprem sonrası altın uçtu! 52 haftanın en yüksek seviyesine yerleşti

Borsadaki risk algısı, yatırımcının güvenli liman altına yeniden yönelmesine neden oldu. fiyatları 52 haftanın en yüksek seviyesine yerleşti. Gram altın 52 haftanın en yüksek seviyesi olan 5,212 lira seviyesine yükseldi.

Deprem sonrası altın uçtu! 52 haftanın en yüksek seviyesine yerleşti

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 334 bin liraya çıktı.

Deprem sonrası altın uçtu! 52 haftanın en yüksek seviyesine yerleşti

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 127 bin lira, en yüksek 5 milyon 339 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 5 milyon 334 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 303 bin liradan tamamlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve!
Kira fiyatları neden yükseliyor? İşte en yüksek kira bedeli veren şehirler
ETİKETLER
#deprem
#altın
#borsa
#gram altın
#Siyasi Gelişmeler
#Risk Algısı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.