18°
Ekonomi
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve!

Merkez Bankası toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 100 milyon dolar yükselişle 182 milyar 953 milyon dolara çıkarak rekor kırdı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 14:48
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 14:54

Türkiye Cumhuriyet 'nın () haftalık verileri, açıklandı. Buna göre, 26 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt 1 milyar 601 milyon dolar artışla 86 milyar 699 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 19 Eylül'de 85 milyar 98 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve!

Bu dönemde , 2 milyar 499 milyon dolar yükselişle 96 milyar 254 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervlerinde tarihi zirve!

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 100 milyon dolar artışla 178 milyar 853 milyon dolardan 182 milyar 953 milyon dolara yükseldi.

TCMB REZERVLERİ, OCAK 2024'TEN BU YANA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):

Tarih Altın Rezervleri Brüt Döviz Rezervleri Toplam Rezervler

26.01.2024 48.007 89.154 137.161

23.02.2024 49.271 82.479 131.750

29.03.2024 54.378 68.748 123.126

26.04.2024 59.113 64.967 124.080

31.05.2024 59.740 83.909 143.648

28.06.2024 58.077 84.833 142.910

19.07.2024 59.214 94.695 153.910

29.08.2024 60.043 89.329 149.373

27.09.2024 63.566 93.824 157.390

25.10.2024 65.894 93.504 159.398

1.11.2024 66.614 93.005 159.619

13.12.2024 65.307 98.175 163.482

27.12.2024 64.319 90.738 155.057

24.01.2025 68.232 99.328 167.560

14.02.2025 72.475 100.677 173.152

14.03.2025 74.013 98.069 171.082

21.03.2025 74.785 88.328 163.114

04.04.2025 76.422 77.838 154.261

30.05.2025 83.164 70.026 153.190

05.06.2025 85.573 70.306 155.879

13.06.2025 86.543 72.744 159.289

20.06.2025 85.001 70.697 155.698

18.07.2025 85.266 83.303 168.567

25.07.2025 85.223 86.625 171.848

08.08.2025 86.758 87.607 174.365

15.08.2025 85.582 90.928 176.510

22.08.2025 85.237 91.090 176.327

29.08.2025 87.326 91.031 178.357

05.09.2025 90.931 89.176 180.107

12.09.2025 93.361 84.499 177.860

19.09.2025 93.755 85.098 178.853

26.09.2025 96.254 86.699 182.953

TCMB ile BAE Merkez Bankası arasında 198 milyar TL’lik swap anlaşması
Yasa dışı bahis mercek altında! 188 Milyon Lira Ceza
ETİKETLER
#Ekonomi
#merkez bankası
#altın rezervleri
#tcmb
#döviz rezervleri
#Ekonomi
