Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yasa dışı bahis mercek altında! 188 Milyon Lira Ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, tüketiciyi yanıltıcı reklam ve tanıtımlarla mücadele etmeye devam ediyor. Reklam Kurulu, ocak-eylül döneminde tanıtımlardaki aldatıcılık, bilgi eksikliğinin istismar edilmesi, ekonomik çıkarların etkilenmesi gibi kusurlar nedeniyle 188 milyon 716 bin 434 lira idari para cezası uyguladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 11:46

Ticaret Bakanlığı tüketicinin reklam ve tanıtım yoluyla yanıltılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, aldatma, ekonomik çıkarların etkilenmesi, tüketicinin bilgi ve tecrübe eksikliğinin istismar edilmesi gibi kusurları inceliyor. Denetimler sonucu aykırılıkların tespit edilmesi halinde, gerekli idari müeyyideler uygulanırken özel indirim günlerine ilişkin olarak da Reklam Kurulu resen incelemeler yürütüyor.

Yasa dışı bahis mercek altında! 188 Milyon Lira Ceza

716 BİN 434 LİRA İDARİ PARA CEZASI

Kurul, bu yılın 9 ayında gıda, sağlık, iletişim ve örtülü reklamlar dahil olmak üzere, farklı sektörlerle ilgili 20 bin 372 dosyayı inceledi. Bu dosyaların 19 bin 78'i, mevzuatta yer alan başvuru koşullarına uygun olmama ve başvurunun mevzuat kapsamı olmaması gerekçeleriyle incelenmeye dahil edilmedi.

Yasa dışı bahis mercek altında! 188 Milyon Lira Ceza

Gündeme alınan 1289 dosyanın, 1164'ü ilgili mevzuata aykırı bulunurken 765 dosya için durdurma cezası, 17 dosya için durdurma cezası ve erişim engeli, 4 dosya için düzeltme, 301'i için idari para cezası ve durdurma, 14'ü için idari para, durdurma ile erişim engeli getirilmesi, 63 dosyada tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yalnızca erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verildi. 125 dosya ise mevzuata aykırı bulunmadı. Bu kapsamda, ilgililer hakkında 188 milyon 716 bin 434 lira idari para cezası uygulandı.

Yasa dışı bahis mercek altında! 188 Milyon Lira Ceza

KURASIZ HAC SÖYLEMLERİ MERCEK ALTINDA

Dosyaların ayrıntısına bakıldığında ise özellikle son dönemde, tüketicilerin yoğun talep gösterdikleri elektrikli araçların sürüş menzili bilgileriyle ilgili reklamlar ve kullanıcı sayıları her geçen gün artış gösteren müzik, video, medya içeriği sağlayan platformlarda abonelik sürecinin, tüketiciler açısından anlaşılmasını zorlaştıran "karanlık ticari tasarım" olarak adlandırılan uygulamalar mercek altına alındı.

Yasa dışı bahis mercek altında! 188 Milyon Lira Ceza

YASA DIŞI KUMAR VE BAHİS REKLAMLARI GÜNDEMDE

Ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis tanıtımları, "özel hac vizesi" ve "kurasız hac" gibi yanıltıcı vaatlerle, hac ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşları mağdur eden reklamlar gibi çeşitli alanlara yönelik dosyalar Kurul gündemine geldi.

Yasa dışı bahis mercek altında! 188 Milyon Lira Ceza

BAKANLIKTAN TÜKETİCİYE KRİTİK UYARI

Öte yandan, Bakanlık yetkilileri, mağduriyet yaşamamaları için tüketicilere önerilerde de bulundu. Buna göre, yanıltıcı uygulamalara maruz kalınmaması için alışveriş öncesinde arama motorlarını kullanarak, kısa bir ön inceleme yapılması önem taşıyor. Satıcı veya sağlayıcının ayrıntılı bilgilerinin olup olmadığı, hakkındaki şikayetler ve bunlara ilişkin müşteri destek planları olup olmadığının incelenmesi gerekiyor.

Satın alınacak ürünün, benzer mecralardan yaklaşık fiyatının araştırılması da öneriliyor. İnternet sitesinin sahte veya taklit bir site olması ihtimaline karşı kontroller yapılması, sosyal medyadaki tanıtım ve ilanlarla ilgili olarak verilen site linklerinin taklit olması ihtimalinin göz önünde bulundurularak, satıcı veya sağlayıcının kendi sitesinden ürün ve fiyatının kontrol edilmesi öneriler arasında yer alıyor.

Yasa dışı bahis mercek altında! 188 Milyon Lira Ceza

İnternet üzerinden alışverişlerde sitenin SSL sertifikası, 3D güvenlik veya sanal kartla ödeme gibi detaylara sahip olup olmadığı ve varsa bu tür ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Ödeme yapmadan önce tüketiciye iletilmesi gereken ön bilgilerin, ayrıntılı şekilde okunması da yaşanabilecek sorunların önüne geçilmesi bakımından önem taşıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu!
Otomobil alacaklar dikkat! Son 10 yılın rekoru kırıldı
ETİKETLER
#reklam kurulu
#Tüketici Yanıltması
#Idari Para Cezaları
#Karanlık Ticari Tasarım
#Yasa Dışı Kumar Reklamları
#Online Alışveriş Güvenliği
#Tüketici Mağduriyetleri
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.