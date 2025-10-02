Otomobil alacaklar dikkat! Son 10 yılın rekoru kırıldı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,15 oranında artarak 927 bin 647 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde geçen yıla göre yüzde 9,98 oranında artarak 742 bin 687 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 5,92 artarak 184 bin 960 adet oldu.

2025 yılı Eylül ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Eylül ayına göre yüzde 25,71 artarak 110 bin 302 adet oldu. 2025 Eylül ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,77 artarak 88 bin 274 adet, hafif ticari araç pazarı yüzde 21,66 artarak 22 bin 28 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 66,5 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 72,2 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Eylül ayı ortalama satışlara göre yüzde 47,2 arttı. Otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 82,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 416 bin 257 adetle yüzde 56 pay, B segmenti otomobiller 191 bin 817 adetle yüzde 25,8 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 62,7 pay, 465 bin 791 adet) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 22,3 pay ve 165 bin 308 adet satış ile Sedan, yüzde 14,1 pay ve 104 bin 461 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 345 bin 838 adetle yüzde 46,6 pay, hibrit otomobil satışları 198 bin 174 adetle yüzde 26,7 pay, elektrikli otomobil satışları 133 bin 781 adetle yüzde 18 pay ve dizel otomobil satışları 58 bin 695 adetle yüzde 7,9 pay, otogazlı otomobil satışları 6 bin 199 adetle yüzde 0,8 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre; 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 100,5 artarak yüzde 13,3 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 203 artarak yüzde 4,7 pay aldı.