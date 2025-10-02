Menü Kapat
18°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu!

İstanbul Ticaret Odası 2025 Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri sıraladı. İstanbul’da Eylül ayında özel üniversite eğitim ücretleri yüzde 80,81 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Uçak bilet ücreti ise yüzde 53,40 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Ticaret Odası (), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla geçen 2025 Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri oranlarıyla birlikte açıkladı. Bir önceki aya göre indekste yer alan 336 adet ana üründen 195 adet ürünün fiyatında artış izlenirken, 22 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu!

EYLÜL AYINDA EN FAZLA ARTAN VE AZALAN ÜRÜNLER AÇIKLANDI

2025 Eylül ayında harcamaları grubunda yer alan özel üniversite eğitim ücretleri yüzde 80,81 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerin bazıları; ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kıvırcık yüzde 80,53, eğitim harcamaları grubunda yer alan özel ilköğretim eğitim ücreti yüzde 56,52, özel lise eğitim ücreti yüzde 55,17, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan dolmalık biber yüzde 45,33, eğitim harcamaları grubunda yer alan kreş ve anaokulu ücretleri yüzde 36,36, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan karnabahar yüzde 35,38, giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda yer alan okul kıyafetleri yüzde 31,92, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan taksi ücreti yüzde 29,63, servis ücreti (okul) yüzde 29,62, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan kabak yüzde 29,58, sivri biber yüzde 28,22, fındık içi yüzde 25,64, patlıcan yüzde 25,37, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan şehiriçi araç hizmet ücreti yüzde 24,79, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan ıspanak yüzde 24,71 oldu.

Eylül ayının zam şampiyonu belli oldu!

EYLÜL AYINDA UÇAK BİLET ÜCRETİ YÜZDE 53,40 UCUZLADI

2025 Eylül ayında ulaştırma harcamaları grubunda yer alan uçak bilet ücreti yüzde 53,40 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerin bazıları; gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan limon yüzde 37,36, erik yüzde 23,77, üzüm yüzde 17,68, ulaştırma harcamaları grubunda yer alan araba kiralama ücreti (günlük) yüzde 14,27, şehirlerarası otobüs bilet ücreti yüzde 10,98, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan armut yüzde 5,16, domates yüzde 4,91, ev eşyası harcamaları grubunda yer alan ampul yüzde 2,95, çeşitli mal ve hizmetler grubunda yer alan bebek oto koltuğu yüzde 1,43, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yer alan mandalina yüzde 1,15, kraker yüzde 0,77 oldu.

